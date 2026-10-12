Preminuo Ilija Lukić, pukovnik Vojske Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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Ilija Lukić, pukovnik Vojske Republike Srpske preminuo je juče u 90. godini života.
Prije stupanja u VRS bio je načelnik artiljerije u 16. motorizovanoj brigadi, u činu majora.
U VRS je bio od dana njenog osnivanja do demobilisanja, aprila 1996. Bio je načelnik artiljerije 16. krajiške motorizovane brigade, pomoćnik za pozadinu komandanta 16. rajiške motorizovane brigade i operativne grupe.
U čin pukovnika unaprijeđen je 1995. godine. U VRS je odlikovan Ordenom Karađorđeve zvijezde III reda.
Pukovnik Lukić biće sahranjen sutra, 13. oktobra na Perduvovom groblju u Banjaluci u 12 časova, prenosi RTRS.
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