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Preminuo Ilija Lukić, pukovnik Vojske Republike Srpske

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12.10.2026 14:48

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Преминуо Илија Лукић, пуковник Војске Републике Српске
Foto: Pixabay

Ilija Lukić, pukovnik Vojske Republike Srpske preminuo je juče u 90. godini života.

Prije stupanja u VRS bio je načelnik artiljerije u 16. motorizovanoj brigadi, u činu majora.

U VRS je bio od dana njenog osnivanja do demobilisanja, aprila 1996. Bio je načelnik artiljerije 16. krajiške motorizovane brigade, pomoćnik za pozadinu komandanta 16. rajiške motorizovane brigade i operativne grupe.

U čin pukovnika unaprijeđen je 1995. godine. U VRS je odlikovan Ordenom Karađorđeve zvijezde III reda.

Pukovnik Lukić biće sahranjen sutra, 13. oktobra na Perduvovom groblju u Banjaluci u 12 časova, prenosi RTRS.

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preminuo Ilija Lukić

Vojska Republike Srpske

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