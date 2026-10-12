Nadzorna kamera u Zagrebu snimila učitelja kako dira učenicu (14)

Bivši učitelj razredne nastave u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od deset mjeseci, uz rok provjeravanja od dvije godine, zbog polnog uznemiravanja 14-godišnje učenice. Muškarac (65) je djevojčici tokom više mjeseci prilazio u školskim hodnicima, dodirivao je i upućivao joj neprimjerene komentare.

Kako piše Jutarnji list, riječ je o penzionisanom učitelju koji je djevojčici ranije predavao u nižim razredima osnovne škole. Polno uznemiravanje trajalo je od proljeća do jeseni prošle godine.

Govorio joj da je lijepa i pitao ima li momka

Učitelj je učenici često prilazio u školskim hodnicima, dodirivao je rukama po leđima, govorio joj da je lijepa i raspitivao se ima li momka. Takođe joj je govorio da mu je žao što nije mlađi.

U jednom trenutku, dok ju je dodirivao, šapnuo joj je da bi bilo dobro da pronađu neko skriveno mjesto, poput podruma.

Njegovo ponašanje zabilježile su školske nadzorne kamere, a snimke su uočile druge učiteljice. O svemu je odmah obaviještena direktorica škole, nakon čega su slučaj preuzeli policija i tužilaštvo.

Osuđen na deset mjeseci uslovno

Muškarac je u međuvremenu otišao u penziju, a Opštinski sud osudio ga je na deset mjeseci zatvora uslovno, uz dvogodišnji rok provjeravanja.

To znači da neće morati u zatvor ako tokom tog perioda ne počini novo krivično djelo zbog kojeg bi mu uslovna osuda bila opozvana.

Bivši učitelj prihvatio je izrečenu kaznu. Sud mu je naložio i plaćanje 100 evra sudskih troškova.