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Učiteljica dobila otkaz zbog dijeljenja petica, ali ne u školi

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 20:44

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Сара Јури, учитељица добила отказ због оцјењивања интимних фотографија
Foto: Društvene mreže

Bivša učiteljica Sara Juri postala je poznata na internetu zahvaljujući neobičnim "opisnim ocjenama" koje izrađuje za osobe koje joj šalju privatne fotografije.

U personalizovanim izvještajima Sara procjenjuje njihovu ličnost, kreativnost i izvedbu, koristeći humor i iskustvo koje je stekla tokom rada u učionici.

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Sara Juri (44) iz Sjedinjenih Američkih Država izgubila je posao učiteljice nakon što je škola saznala za njen dodatni posao. Ipak, nije potpuno odustala od dijeljenja ocjena, već je nekadašnji školski format pretvorila u sadržaj za svoju internet publiku.

Ocjene postale viralne

Ideju za neobične izvještaje dobila je od jednog pratioca koji joj je predložio da fotografije ocjenjuje na način sličan onome kako nastavnici ocjenjuju rad učenika.

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"Jedan obožavalac mi je predložio da napravim ocjene kao u školi i pomislila sam da je to genijalno. Ipak sam učiteljica, a to mi omogućava da sve bude zabavno i duhovito", ispričala je Sara.

U svojim izvještajima koristi kategorije poput ličnosti, kreativnosti i izvedbe, a ocjene dopunjava personalizovanim i šaljivim komentarima.

Njena ideja ubrzo se proširila društvenim mrežama, a interes javnosti dodatno je porastao nakon što je jedan američki novinar napravio prilog o njenom neobičnom poslu.

Sara je potom redizajnirala izvještaje, dodala nove kategorije i proširila komentare koje šalje svojim pratiocima.

"I dalje dijelim petice"

Iako je ostala bez posla u školi, Sara tvrdi da danas ima više samopouzdanja nego ranije.

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"Možda više ne ocjenjujem testove, ali i dalje dijelim petice, samo na malo drugačiji način", našalila se.

Njena priča privukla je pažnju jer je poznati obrazac iz učionice pretvorila u prepoznatljiv internet sadržaj, a humor je postao ključni dio njenog novog poslovnog identiteta, pišu "24sata".

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Škola

Učiteljica

Sara Juri

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