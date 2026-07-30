Logo

"Ne zna šta čini"! Oglasio se Kristijan Golubović, sada se vadi na nasljednike i pominje Boga

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 13:57

Komentari:

0
Кристијан Голубовић ријалити учесник
Foto: YouTube/Ragny/printscreen

Drama i sukob između Kristijana Golubovića i Kristine Spalević ne prestaje.

Nakon što je ona iznela niz optužbi na njegov račun, počevši od nasilja u porodici, preko toga da je kriv za smrt male čivave, rat se ne smiruje.

Sada se, nakon višednevnog ćutanja, oglasio i Kristijan, pozivajući se na svoju djecu.

Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић

Scena

Car objavio eksplicitnu fotografiju Kristine Spalević i Kristijana

Mnogima je zapalo za oko to što on od‌jednom brine za budućnost svojih nasljednika, iako je u javnosti prethodnih dana iznosio niz vulgarnosti koji se tiču njegove supruge, a posebno to što je u javnost dospeo i njihov intimni video snimak iz stana.

- Ja sam Kristini rekao, kada se ovo pozorište završi, svi odlaze na drugi plijen, temu, brdo laprdanja... A mi idemo u nepovrat. Naša dječica u nepoznatu sramotu koju će spoznati jednoga dana i zbog toga biti izazivani, obilježeni, napeti, bez svog dječijeg mira - napisao je onn u prepisci sa jednom ženom, koju je objavio na Instagramu i doda:

Кристина Спалевић

Scena

Kristina Spalević slomljena zbog intimnog snimka "Ne znam kako ovo da izdržim"

- Zaista, ta osoba (Kristina) ne zna šta čini. Barem da je 5 posto svih tih laži tačno? Pozdrav. Kristijan Golubović - napisao je Kristijan.

Podsjetimo, Kristina je nakon svih problema u kojima se našla, odlučila da pomoć potraži kod psihoterapeuta.

"Onlajn seansa za preporuku. Toliko puta me je podigao. Razgovor sa njim me je podigao. Bolje da ne znate kakva sam započela razgovor, a kako sam ga završila. Završila sam sa voljom da izađem napolje", jedva je izustila Kristina.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristijan Golubović

Kristina Spalević

Komentari (0)

Više iz rubrike

"Плаши ме овај Маја Николић поглед": Неда из серије "Грех њене мајке" поново објавила бизаран снимак

Scena

"Plaši me ovaj Maja Nikolić pogled": Neda iz serije "Greh njene majke" ponovo objavila bizaran snimak

2 h

0
Пјевач Пеђа Меденица

Scena

Peđa Medenica doživio neprijatnost u toaletu

16 h

0
Слоба Васић

Scena

Sloba Vasić se 'slomio' na nastupu, pred svima viknuo: Da li si me voljela il' nisi?

17 h

0
Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић

Scena

Car objavio eksplicitnu fotografiju Kristine Spalević i Kristijana

19 h

0

  • Najnovije

15

24

Jedna osoba stradala u požaru kuće u Banjaluci

15

19

Medvedev: Moramo razmišljati o budućnosti, SVO će se završiti našom pobjedom

15

13

Poljaku predložen pritvor: Osumnjičen za vandalizam u Međugorju

15

12

Tragičan sudar tri vozila u BiH: Jedno preminulo, ima povrijeđenih

15

05

Muškarac (29) preminuo tri dana nakon što je prestao da puši

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima