"Ne zna šta čini"! Oglasio se Kristijan Golubović, sada se vadi na nasljednike i pominje Boga

Nakon što je ona iznela niz optužbi na njegov račun, počevši od nasilja u porodici, preko toga da je kriv za smrt male čivave, rat se ne smiruje.

Sada se, nakon višednevnog ćutanja, oglasio i Kristijan, pozivajući se na svoju djecu.

Scena Car objavio eksplicitnu fotografiju Kristine Spalević i Kristijana

Mnogima je zapalo za oko to što on od‌jednom brine za budućnost svojih nasljednika, iako je u javnosti prethodnih dana iznosio niz vulgarnosti koji se tiču njegove supruge, a posebno to što je u javnost dospeo i njihov intimni video snimak iz stana.

- Ja sam Kristini rekao, kada se ovo pozorište završi, svi odlaze na drugi plijen, temu, brdo laprdanja... A mi idemo u nepovrat. Naša dječica u nepoznatu sramotu koju će spoznati jednoga dana i zbog toga biti izazivani, obilježeni, napeti, bez svog dječijeg mira - napisao je onn u prepisci sa jednom ženom, koju je objavio na Instagramu i doda:

Scena Kristina Spalević slomljena zbog intimnog snimka "Ne znam kako ovo da izdržim"

- Zaista, ta osoba (Kristina) ne zna šta čini. Barem da je 5 posto svih tih laži tačno? Pozdrav. Kristijan Golubović - napisao je Kristijan.

Podsjetimo, Kristina je nakon svih problema u kojima se našla, odlučila da pomoć potraži kod psihoterapeuta.

"Onlajn seansa za preporuku. Toliko puta me je podigao. Razgovor sa njim me je podigao. Bolje da ne znate kakva sam započela razgovor, a kako sam ga završila. Završila sam sa voljom da izađem napolje", jedva je izustila Kristina.

(Telegraf)