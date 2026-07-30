Obilježena slava i služen parastos poginulim radnicima ŽRS

Autor:ATV redakcija
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Samostalni sindikat mašinovođa Željeznica Republike Srpske proslavio je danas u Doboju slavu - Svetu velikomučenicu Marinu i odao počast za radnike koji su poginuli u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković poručio je da čuvanje sjećanja na poginule kolege predstavlja dužnost i obavezu, koja se prenosi i na mlađe generacije željezničara.
U okviru svečanosti služen je parastos i položeni vijenci kod spomen-obilježja za 20 mašinovođa i 11 radnika Sekcije za opravku šinskih vozila koji su poginuli u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, saopšteno je iz "Željeznica".
Svečanosti su prisustvovali i članovi Uprave "Željeznica Republike Srpske", predstavnici sindikalnih organizacija "Željeznica Srpske" i sindikalnih organizacija željezničkih preduzeća iz Srbije i Crne Gore, prenosi Srna.
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