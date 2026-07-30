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Minić: Rekonstrukcijom prijedorske bolnice do boljih uslova rada

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 12:54

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Саво Минић сједница Владе
Foto: Ustupljena fotografija

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da će rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata, izgradnja novih kapaciteta, modernizacija odjeljenja psihijatrije i nabavka savremene medicinske opreme uskoro potpuno promijeniti izgled i uslove rada u Bolnici "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru.

"Vlada Republike Srpske prihvatila je idejni projekat jednog od najznačajnijih ulaganja u zdravstveni sistem", naveo je Minić.

On je istakao da je Ministarstvo zdravlja zaduženo da pripremi tendersku dokumentaciju i sprovede postupak izbora glavnog izvođača radova da bi realizacija ovog važnog projekta počela što prije.

"Kao što sam i obećao pacijentima, u svim regijama Srpske ćemo obezbijediti dostojanstvene uslove liječenja, a zdravstvenim radnicima savremenije uslove za rad", naveo je Minić na Iksu.

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Savo Minić

Bolnica "Dr Mladen Stojanović"

Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

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