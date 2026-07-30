Minić: Rekonstrukcijom prijedorske bolnice do boljih uslova rada

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da će rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata, izgradnja novih kapaciteta, modernizacija odjeljenja psihijatrije i nabavka savremene medicinske opreme uskoro potpuno promijeniti izgled i uslove rada u Bolnici "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru.
"Vlada Republike Srpske prihvatila je idejni projekat jednog od najznačajnijih ulaganja u zdravstveni sistem", naveo je Minić.
Rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata, izgradnja novih kapaciteta, modernizacija odjeljenja psihijatrije i nabavka savremene medicinske opreme uskoro će potpuno promijeniti izgled i uslove rada JZU Bolnice „Dr Mladen Stojanović“ u Prijedoru.— Savo Minić (@minic_savo) July 30, 2026
Vlada Republike Srpske prihvatila…
On je istakao da je Ministarstvo zdravlja zaduženo da pripremi tendersku dokumentaciju i sprovede postupak izbora glavnog izvođača radova da bi realizacija ovog važnog projekta počela što prije.
"Kao što sam i obećao pacijentima, u svim regijama Srpske ćemo obezbijediti dostojanstvene uslove liječenja, a zdravstvenim radnicima savremenije uslove za rad", naveo je Minić na Iksu.
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