Minić: Rekonstrukcijom prijedorske bolnice do boljih uslova rada

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da će rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata, izgradnja novih kapaciteta, modernizacija odjeljenja psihijatrije i nabavka savremene medicinske opreme uskoro potpuno promijeniti izgled i uslove rada u Bolnici "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru.

"Vlada Republike Srpske prihvatila je idejni projekat jednog od najznačajnijih ulaganja u zdravstveni sistem", naveo je Minić.

Rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata, izgradnja novih kapaciteta, modernizacija odjeljenja psihijatrije i nabavka savremene medicinske opreme uskoro će potpuno promijeniti izgled i uslove rada JZU Bolnice „Dr Mladen Stojanović“ u Prijedoru.

Vlada Republike Srpske prihvatila… — Savo Minić (@minic_savo) July 30, 2026

On je istakao da je Ministarstvo zdravlja zaduženo da pripremi tendersku dokumentaciju i sprovede postupak izbora glavnog izvođača radova da bi realizacija ovog važnog projekta počela što prije.

"Kao što sam i obećao pacijentima, u svim regijama Srpske ćemo obezbijediti dostojanstvene uslove liječenja, a zdravstvenim radnicima savremenije uslove za rad", naveo je Minić na Iksu.