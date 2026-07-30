Hrvat pokušao da ubije Srbina u prostorijama Policijske uprave

U prostorijama Policijske uprave zagrebačke na Črnomercu, dvadesetdvogodišnji muškarac pokušao je da usmrti tridesettrogodišnjeg državljanina Srbije, saopštila je zagrebačka policija.

Incident se dogodio juče oko 5.55 časova u službenim prostorijama policije u Ulici Oranički odvojak, dok su se dvojica muškaraca nalazila zajedno u prostoriji za zadržavanje pritvorenih lica.



Prema navodima policije, dvadesetdvogodišnjak je fizičkom snagom pokušao da usmrti tridesettrogodišnjaka. Policijski službenici su odmah reagovali, a napad je prekinut nakon njihovog ulaska u prostoriju.

Napadnuti muškarac zadobio je povrede, a lekarska pomoć ukazana mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Težina njegovih povreda za sada nije utvrđena.

Kriminalistička istraga je u toku, piše hrvatski Indeks.