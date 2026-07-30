Uhapšen serijski lopov: Napravio štetu veću od 37.000 evra

Zagrebačka policija privela je 35-godišnjeg muškarca osumnjičenog za niz krivičnih dijela počinjenih u istočnom dijelu Zagreba i Dugom Selu.

Muškarac je, navodno u saradnji sa još trojicom nepoznatih počinilaca, između marta i jula počinio ukupno 26 krivičnih djela, uključujući krađu, pljačku i falsifikovanje dokumenata. Ukupna šteta procjenjuje se na više od 37.000 evra, prema podacima policije.

Serija krađa u prodavnicama

Prema policijskom izvještaju, 35-godišnjak je osumnjičen da je počinio 16 krađa između sredine marta i kraja jula.

Postupio je po prethodnom dogovoru sa svojim pomagačima, a njihova meta su bile prodavnice na području Dugog Sela, Sesveta i Dubrave.

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U osam navrata je krao sam, dok je u ostalih osam imao pomoć. Ulazio bi u prodavnice, uzimao parfeme, kozmetiku i odjeću sa polica, a zatim bježao.

Drske racije i provale u kuće

Osumnjičeni se tereti i za osam teških krađa počinjenih na drzak način. Od kraja aprila do početka jula, u pratnji jedne ili više nepoznatih osoba, ulazio je u prodavnice na području Dugog Sela. Tamo je krao parfeme pred zaposlenima, ignorišući njihova upozorenja da prestanu i pobjegao sa plenom.

Pored toga, početkom jula, on je sa saradnikom provalio u kuću 64-godišnjeg muškarca na Maksimiru, odakle su ukrali parfem, naočare za sunce i novac.

Prijetio maloljetniku nožem

Među najtežim krivičnim djelima za koja je optužen je pljačka.

Sumnja se da je krajem maja, zajedno sa još dvojicom nepoznatih muškaraca, počinio razbojništvo nad maloljetnikom na području Dugog Sela.

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Ponudili su mu prevoz od Sesveta do Dugog Sela, a tokom vožnje su mu prijetili nožem i ukrali lanac koji je nosio oko vrata.

Korišćenje lažnih registracija

Istragom je utvrđeno i krivično djelo falsifikovanja isprave.

Osumnjičeni se sredinom maja sa dvije nepoznate osobe odvezao do prodavnice u Sesvetama. Za krađu su koristili automobil sa neodgovarajućim zagrebačkim registarskim tablicama.

Šteta i izvještavanje

Materijalna šteta je procijenjena na 37.267 evra.

Nakon završene kriminalističke istrage, osumnjičeni 35-godišnjak predat je pritvorskom nadzorniku. Policija je protiv njega podnijela poseban izvještaj Opštinskom državnom tužilaštvu u Zagrebu.

(indeks)