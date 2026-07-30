Prekršila kodeks škaljarskog klana! Udovica Zijana Nurkovića rodila dijete kumu

Autor:ATV redakcija
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Vasilisa Nurković, udovica ubijenog pripadnika "škaljarskog klana" Zijada Nurkovića, priredila je gala proslavu povodom prvog rođendana svoje najmlađe kćerke Talije.
Vasilisa Nurković, udovica ubijenog pripadnika "škaljarskog klana" Zijada Nurkovića, priredila je gala proslavu povodom prvog rođendana svoje najmlađe ćerke Talije.
Ipak, pravu buru u javnosti nije pokrenula sama proslava, već saznanje ko je otac djevojčice. Riječ je o odbjeglom "škaljarcu" Stefanu Jankoviću, koji je bio vjenčani i porodični kum njoj i njenom pokojnom suprugu.
Iako je u krugu najbližih organizovala raskošnu žurku i vatromet, Vasilisa je pažljivo krila ko je otac djeteta. Ipak, ispostavilo se da njihova tajna romansa traje već punih pet godina, a Janković je zbog veze sa udovicom svog kuma navodno napustio suprugu i porodicu.
Stefan Janković, zvani Jarić, dobro je poznat organima reda i nalazi se u bjekstvu, zbog čega je za njim raspisana i zvanična poternica.
On se sumnjiči da je u avgustu 2016. godine u Baru likvidirao Božidara Tomaševića, a detalji ove akcije kasnije su isplivali u presretnutoj "Skaj" komunikaciji između pripadnika kriminalnih klanova. Viši sud u Podgorici odredio mu je pritvor i naložio suđenje u odsustvu.
Podsjetimo, Vasilisa iz braka sa tragično nastradalim Zijadom Nurkovićem ima dvije kćerke.
Zijad Nurković likvidiran je u aprilu 2019. godine u blizini Malage u Španiji, kada je napadač pucao na njega naočigled njegove tada trudne supruge Vasilise i njihove dvogodišnje kćerke.
(Telegraf)
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