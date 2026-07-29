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Državljanin BiH osumnjičen za seksualno zlostavljanje svog djeteta: Uhapšen u Herceg Novom

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ATV redakcija
29.07.2026 16:03

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Силуета дјетета у мрачној соби.
Foto: JIMMY Art/Pexels

Državljanin BiH uhapšen je u Herceg Novom zbog sumnje da je nad svojim maloljetnim sinom počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom mlađim od četrnaest godina.

Iz Uprave policije saopštili su da je osumnjičeni uhapšen po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

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Iz policije su naveli da su se oglasili povodom interesovanja medija za taj događaj.

"Oca djeteta je Policiji 17.07.2026. godine prijavila njegova supruga, majka djeteta, a službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi hitno su postupili po prijavi i lišili ga slobode istog dana. Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je otac djeteta navedena krivična djela izvršio u njihovom stanu u Herceg Novom. Osumnjičeni otac je, uz krivičnu prijavu, 18.07.2026. godine priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedena krivična djela. Nadležni tužilac je za njega donio rješenje o zadržavanju do 72 sata, do privođenja sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici", saopšteno je iz policije.

Sudija za istragu je za osumnjičenog oca donio rješenje o određivanju pritvora u trajanju do 30 dana, nakon čega je sproveden u UIKS Spuž, gdej se i sada nalazi.

Djetetu je, nakon prijave događaja, pružena potrebna stručna pomoć i podrška. Dijete se nalazi sa majkom.

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"Organi za sprovođenje zakona nisu se oglašavali povodom ovog događaja zbog zaštite identiteta i integriteta djeteta koje je žrtva, kao i dostojanstva djeteta i sprečavanja sekundarne viktimizacije. Zbog velikog interesovanja medija, ovim potvrđujemo da se događaj desio, kako bi javnost znala da je osumnjičeno lice Policija pronašla i lišila slobode istog dana. Ujedno koristimo priliku da uputimo apel medijima da se prilikom izvještavanja o ovom i sličnim događajima drže najviših etičkih i profesionalnih standarda u zaštiti prava djece i maloljetnika, te da ne objavljuju bilo koji detalj koji eventualno nezvanično posjeduju iz drugih izvora, a koji bi mogli da ukažu na identitet žrtve", ističu iz policije.

(Vijesti)

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Tagovi :

Herceg Novi

hapšenje

obljuba djeteta

Državljanin BiH

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