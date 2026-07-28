Vozio ispod ograničenja i kažnjen, i to s razlogom

Brzinomjer je pokazivao 61 kilometar na sat, a saobraćajni znak dozvoljavao je 70. Na prvi pogled vozač nije napravio ništa pogrešno.

Nije jurio niti je prekoračio ograničenje, ali hrvatski sud ipak ga je proglasio krivim i osudio na deset mjeseci zatvora.

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Tragičan slučaj pokazuje koliko je raširena jedna opasna zabluda: Vožnja ispod ograničenja ne znači automatski da je brzina bila sigurna i prilagođena uslovima na putu.

Kako piše "Revija HAK", riječ je o pravosnažnoj odluci Županijskog suda u Puli od 2. decembra 2024. godine. Vozač je noću, u uslovima slabe vidljivosti, vozio 61 km/h na dionici na kojoj je najveća dozvoljena brzina iznosila 70 km/h. Na putu se nalazio pješak obučen u tamnu odjeću, kojem je izmjereno 2,98 promila alkohola u krvi. Došlo je do naleta sa smrtnom posljedicom.

Ograničenje vrijedi za optimalne uslove

Sud je naglasio da brzina istaknuta na znaku predstavlja krajnju dozvoljenu granicu u povoljnim uslovima vožnje, a ne brzinu kojom se smije voziti nezavisno o mraku, kiši, magli, stanju puta ili vidljivosti.

Iako vozač nije prekoračio dozvoljenih 70 km/h, sud je zaključio da je njegova brzina bila neprilagođena konkretnim saobraćajnim uslovima.

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U obrazloženju presude navedeno je da je maksimalna dozvoljena brzina predviđena za optimalne uslove poput dnevnog svjetla, suve ceste i dobre preglednosti.

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisuje da vozač mora brzinu prilagoditi stanju i uslovima na putu, vidljivosti, vremenskim prilikama, stanju vozila i gustini saobraćaja. Mora voziti tako da automobil može pravovremeno zaustaviti pred svakom preprekom koju je u konkretnim okolnostima moguće predvidjeti.

Drugim riječima, znak s ograničenjem od 70 km/h ne znači da je vožnja tom brzinom uvijek dozvoljena i bezbjedna. Za guste magle, jakog pljuska, snijega, mraka ili izrazito slabe preglednosti vozač će možda morati usporiti na 50, 30 ili još manje kilometara na sat.

Pješak je teško prekršio pravila, ali to nije oslobodilo vozača

Okolnosti slučaja bile su izuzetno teške. Pješak je bio snažno alkoholisan, nalazio se na putu, nosio tamnu odjeću i bio vrlo teško uočljiv.

Zakon inače propisuje da pješak koji se noću ili u uslovima smanjene vidljivosti kreće saobraćajnicom mora biti označen izvorom svjetlosti ili reflektujućim materijalom.

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Njegovo ponašanje ipak nije automatski uklonilo odgovornost vozača. Sud je zaključio da je vozač morao dodatno smanjiti brzinu zbog mraka i ograničene vidljivosti.

To je jedna od najvažnijih poruka ove presude: Greška drugog učesnika ne znači isključivo da vozač ne može biti proglašen odgovornim. U svakom se slučaju procjenjuje je li učinio sve što se od razumno opreznog vozača moglo očekivati.

Možete biti kažnjeni i bez prekoračenja brzine

Postoji jasna razlika između nedozvoljene i neprilagođene brzine.

Nedozvoljena brzina znači da ste vozili brže od ograničenja određenog zakonom ili saobraćajnim znakom. Neprilagođena brzina može postojati i kada vozite ispod tog ograničenja, ali prebrzo za stvarne uslove na putu.

Na primjer, 50 km/h može biti dozvoljeno u naselju, ali istovremeno neprilagođeno ako je put zaleđen, vidljivost gotovo nikakva ili se vozilo približava nepreglednom pješačkom prelazu.

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Zbog toga vozaču odbrana da 'nije vozio iznad ograničenja' sama po sebi neće biti dovoljna. Policija, vještaci i sud mogu analizirati vidljivost, zaustavni put, stanje puta, vremenske prilike, rasvjetu i mogućnost pravovremenog uočavanja prepreke.

Poruka hrvatskog suda zato je jasna: Broj na saobraćajnom znaku nije preporučena brzina niti garancija da ste postupili ispravno. To je samo najveća dozvoljena granica, dok konačnu brzinu uvijek morate prilagoditi onome što se u tom trenutku događa na putu.