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Jedna osoba preminula u teškom udesu u Crnoj Gori

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 19:04

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Danas se u mjestu Šteke, na magistralnom putu Podgorica-Cetinje dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, a jedno od njih je završilo na krovu.

U ovoj nesreći dvije osobe zadobile su teške tjelesne povrede, od kojih je J.C. (31) nešto kasnije preminula u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) usljed zadobijenih povreda, saopšteno je CdM-u iz Uprave policije.

Saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta odvija se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično, a uviđaj je u toku.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Crna Gora

Saobraćajna nesreća

udes

poginuli

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