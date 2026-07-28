Jedna osoba preminula u teškom udesu u Crnoj Gori

Danas se u mjestu Šteke, na magistralnom putu Podgorica-Cetinje dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, a jedno od njih je završilo na krovu.

U ovoj nesreći dvije osobe zadobile su teške tjelesne povrede, od kojih je J.C. (31) nešto kasnije preminula u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) usljed zadobijenih povreda, saopšteno je CdM-u iz Uprave policije.

Saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta odvija se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično, a uviđaj je u toku.

(Telegraf.rs)