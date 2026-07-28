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Ubio ženu i šestoro djece: Potom zapalio kuću, pa presudio sebi

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ATV redakcija
28.07.2026 17:39

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Убио жену и шесторо дјеце: Потом запалио кућу, па пресудио себи
Foto: pexels

Nakon što je ubio svoju suprugu i šestoro djece, muškarac u Mičigenu je zapalio porodičnu kuću, pa počinio samoubistvo. Tijela Kristofera i Amande Karolkijevič, kao i šestoro djece, pronađena su u njihovoj porodičnoj kući.

Kapetan kancelarije šerifa okruga Otava, Džejk Sparks, izjavio je na konferenciji za novinare da su sve žrtve usmrćene vatrenim oružjem.

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"Istraga u ovom trenutku pokazuje da je riječ o ubistvu i samoubistvu, pri čemu je požar podmetnut nakon ubistava", rekao je Sparks.

Prema navodima kancelarije šerifa, postoje indicije da je požar namjerno izazvan na više mjesta u kući poslije zločina, ali se okolnosti i dalje istražuju.

"Ovo je nezamisliva tragedija koju možda nikada nećemo u potpunosti razumjeti", saopštio je šerif Erik DeBur.

Policija je na lice mjesta stigla nakon prijave da se iz kuće širi bijeli dim. Sparks je tada opisao situaciju kao "veoma složenu".

Nastavnica koju su svi voljeli

Amanda je radila kao zamjenska učiteljica u osnovnoj školi, a kolege i porodica opisivali su je kao brižnu i posvećenu osobu koja je voljela svoju porodicu i učenike.

Njena majka i očuh, Beki i Stiv Lovvil, poručili su:

"Cijenili smo svaki trenutak koji smo proveli sa njom i njeno šestoro djece. Riječi ne mogu da opišu našu tugu."

U objavi lokalnog školskog okruga iz januara navedeno je da je Amanda "uvijek činila više nego što se od nje očekivalo, posebno kada su učenici prolazili kroz težak period, pokazujući empatiju, strpljenje i brigu".

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Stravična porodična tragedija potresla je Mičigen. Otac je, prema policiji, ubio suprugu i šestoro djece, zapalio kuću, a zatim izvršio samoubistvo.

Amanda i Kris upoznali su se 2008. godine dok su radili u jednoj kompaniji za proizvodnju pića, a vjenčali su se u avgustu 2009. godine.

Prvo dijete dobili su 2011. godine, što je Amanda tada opisala kao "najljepši dan u mom životu (do sada)". Tokom narednih godina dobili su još dvojicu sinova, potom usvojili dvije djevojčice, a kasnije dobili i još jednog biološkog sina.

Slomljeni članovi porodice oprostili su se od svojih najmilijih.

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Amandina sestra Moli Cesna izjavila je:

"Sve je kao u magli. Molim vas, nastavite da se molite za nas dok pokušavamo da shvatimo šta se dogodilo. Naša srca su potpuno slomljena. Riječ 'tragedija' nije dovoljna da opiše ovo."

(Kurir)

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Ubistvo

Samoubistvo

Mičigen

ubio ženu i djecu

tragedija

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