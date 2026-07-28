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Objavljena mapa mogućih udara: Uzbuna u Ukrajini, ali ne zbog Rusije

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 17:24

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Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.
Foto: Screenshot/X

Ukrajinski telegram kanali objavili su mapu mogućih udara, ali ne od strane Rusije i upozorili stanovništvo pojedinih dijelova zemlje.

Oni su objavili mape potencijalnih meta iranskih balističkih raketa, nakon upozorenja ukrajinskih monitoring grupa da bi u narednim danima na Ukrajinu mogle da budu lansirane tri balističke rakete iranskog porijekla.

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Riječ je, zapravo, o mapi dometa iranskih balističkih raketa, na kojoj se vidi da bi neki od projektila mogli da dopru do centralnih i jednim dijelom zapadnih krajeva Ukrajine.

Stanovništvu je upućen poziv da bude spremno za mogući udar 28. ili 29. jula, kada postoji opasnost pokretanja iranske odmazde zbog tvrdnje predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da su ukrajinske snage u Kaspijskom moru pogodile ruski vojni brod i teretne brodove korišćene za prevoz vojnog tereta između Rusije i Irana.

Najveći strah budi iranska balistička raketa srednjeg dometa "Horamšahr", čiji deklarisani domet iznosi oko 2.000 kilometara, ali njena unaprijeđena verzija prelazi 3.000 do 4.000 kilometara i mogla bi da dosegne dijelove istočne Evrope i Ukrajine ukoliko bi bila lansirana sa krajnjih sjeverozapadnih delova Irana.

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Proiranski kanal "Midl Ist Spektejtor" ranije je objavio mapu dometa iranskih raketa i poručio Zelenskom da se čitava teritorija Ukrajine navodno nalazi u dometu balističke rakete "Horamšahr-4".

Ona ima mogućnost nošenja bojeve glave mase do 1.500 kilograma, uključujući i kasetnu verziju sa 20 podmunicija, piše "Informer".

Međutim, tvrdnja o predstojećem lansiranju tri rakete za sada nije potkrijepljena zvaničnim informacijama iz Irana, Rusije ili Ukrajine.

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Tagovi :

Ukrajina

Iran

Mapa

balističke rakete

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