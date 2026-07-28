''Omega blok'' i toplotna kupola iznad Evrope: Temperature preko 40 stepeni

Novi najavljeni toplotni talas u Evropi bi tokom prelaska iz jula u avgust modao da donese izuzetne vrućine, uz mogućnost obaranja temperaturnih rekorda u pojedinim dijelovima kontinenta.

Ovo je danas objavio meteorološki portal i stranica za analizu ekstremnih vremenskih pojava u Evropi, "Sjevere Weather Europe".

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Prema meteorološkim prognozama, novi talas vrućine biće posljedica atmosferskog “Omega bloka” i toplotne kupole koja će se formirati iznad Zapadne i Centralne Evrope, kao i Mediterana.

Topla vazdušna masa iz sjeverne Afrike proširiće se prema Evropi, donoseći temperaturu iznad 40 stepeni Celzijusa.

Najizraženiji uticaj očekuje se na Iberijskom poluostrvu i u Francuskoj, gde bi krajem jula i početkom avgusta temperatura mogla da dostigne 45 stepeni.

Ekstremna vrućina će zahvatiti i veći dio sjevernog Balkana

Kako se toplotna kupola bude pomerala ka istoku, ekstremna vrućina proširiće se na Njemačku, zemlje Beneluksa, Italiju, Mađarsku i veći dio sjevernog Balkana.

Meteorološki modeli ukazuju na veoma visoku temperaturu u višim slojevima atmosfere, što bi moglo da doprinese još jednom intenzivnom toplotnom talasu tokom ljeta 2026. godine. Suva i veoma topla vazdušna masa dodatno će povećati opasnost od šumskih požara, posebno u južnoj Francuskoj i Španiji, gde su već zabilježeni veliki požari.

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Meteorolozi upozoravaju da će se uslovi za izbijanje požara proširiti i na Centralnu Evropu, jer bi relativna vlažnost vazduha mogla da padne ispod 20 odsto, stvarajući izuzetno povoljne uslove za brzo širenje vatre.

Dugotrajna temperatura od 35 do više od 40 stepeni tokom nekoliko dana može dodatno da pogorša postojeće uslove suše i poveća toplotni stres kod ljudi i useva.

I noću iznad 20 stepeni

Zbog dugotrajnog zadržavanja tople vazdušne mase, očekuje se da će noćna temperatura ostati visoka, ponegde između srednjih i gornjih 20 stepeni Celzijusa, što otežava oporavak organizma od dnevne vrućine.

Stručnjaci upozoravaju da ekstremna temperatura posebno ugrožava starije osobe, djecu, hronične bolesnike i ljude koji rade na otvorenom.

Toplotni talasi povezani su sa povećanim rizikom od:

dehidracije

toplotnog udara

srčanih i respiratornih problema

Prognoze pokazuju da bi najjači dio toplotnog talasa sredinom nedjelje mogao da se zadrži nad zapadnom i centralnom Evropom, a zatim da se pomjeri prema jugoistoku.

Vrućine

Ovoga su se Francuzi i Španci najviše plašili

U Francuskoj se očekuje temperatura od 40 do 43 stepena u zapadnim i centralnim oblastima, dok bi u ostalim delovima zemlje najviša dnevne temperatura mogla da bude između 34 i 39 stepeni.

U Španiji i Portugalu predviđa se najviša temperatura od 42 do 46 stepeni u najtoplijim nizijama, posebno krajem nedjelje.

Italija, Balkan i Mediteran mogli bi se suočiti sa najjačim talasom vrućine sezone, sa temperaturom od 40 do 43 stepena tokom više dana.

Ekstremna vrućina proširiće se i na:

Njemačku

zemlje Beneluksa

Poljsku

Češku

Ukrajinu

Moldaviju

zapadne dijelove Rusije

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Za sjeverozapadnu Evropu se očekuje blaža temperatura zbog uticaja morskih vazdušnih masa.

U Turskoj i do 50 stepeni

Novi toplotni talas zahvatiće Tursku nakon kratkotrajnog zahlađenja prošle sedmice, a očekuje se da će se do srede, 29. jula, u mnogim gradovima temperatura popeti iznad 40 stepeni, saopštio je turski Generalni direktorat za meteorologiju (MGM).

Ove nedjelje, pored Adane, u kojoj se, prema prognozama, očekuje 50 stepeni, biće najvrelije u Antaliji, Dijarbakiru i Šanliurfi.

Kiša i jaki vjetrovi očekuju se u regionu istočnog Crnog mora, Kirklareliju, Biledžiku i Sakarji, dok će jaki vjetrovi pogoditi jugozapad Mramornog mora, priobalni Egej, jug i istok centralne Anadolije i unutrašnja područja mediteranskog regiona.

Vlasti upozoravao na rizik od šumskih požara u mediteranskom i južnom egejskom regionu.

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Zbog visoke vlažnosti, koja ce pojačati efekat visoke temperature, posebno u sredu, stručnjaci upozoravaju građane:

da izbjegavaju duže izlaganje suncu, posebno između 11 i 16 časova

da piju mnogo tečnosti

savjetuju starijim osobama, djeci i osobama sa hroničnim bolestima da preduzmu dodatne mjere predostrožnosti.

(Tanjug)