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U Francuskoj izgorjela površina od 59.000 fudbalskih terena

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ATV redakcija
28.07.2026 17:27

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Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Caroline Blumberg

U francuskom regionu Žironda do sada je izgorjela površina od gotovo 59.000 fudbalskih terena, a vremenska prognoza i dalje je nepovoljna.

Prefektura je naredila da gotovo 4.000 ljudi evakuišu kampove, turističke lokacije i parkove za razonodu u gradu Lakano.

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Od početka izbijanja požara, više od 220.000 ljudi je preventivno evakuisano u 24 opštine, saopšteno je iz prefekture.

"Značajni vazdušni resursi i dalje se raspoređuju u podršci kopnenom osoblju, koje je i dalje potpuno mobilisano", navodi se u saopštenju.

Vatru gasi 2.750 vatrogasaca, 18 aviona, 1.500 vojnika, 1.440 pripadnika snaga unutrašnje bezbjednosti. Do danas je povrijeđeno 93 vatrogasaca, javlja "Skaj njuz".

Kapetan francuske vatrogasno-spasilačke službe Remi Lasurej potvrdio je da je uništeno oko 240 kuća.

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Potpukovnik Erik Brokardi, portparol Nacionalne federacije vatrogasaca Francuske, opisao je situaciju kao veoma tešku i da je požar ogromnih razmjera.

"To je kao borba David protiv Golijata. Mali smo, ali imamo dobru strategiju", rekao je on.

(Srna)

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Francuska

požar

požar u Francuskoj

Vatrogasci

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