U Francuskoj izgorjela površina od 59.000 fudbalskih terena

U francuskom regionu Žironda do sada je izgorjela površina od gotovo 59.000 fudbalskih terena, a vremenska prognoza i dalje je nepovoljna.

Prefektura je naredila da gotovo 4.000 ljudi evakuišu kampove, turističke lokacije i parkove za razonodu u gradu Lakano.

Svijet Objavljena mapa mogućih udara: Uzbuna u Ukrajini, ali ne zbog Rusije

Od početka izbijanja požara, više od 220.000 ljudi je preventivno evakuisano u 24 opštine, saopšteno je iz prefekture.

"Značajni vazdušni resursi i dalje se raspoređuju u podršci kopnenom osoblju, koje je i dalje potpuno mobilisano", navodi se u saopštenju.

Vatru gasi 2.750 vatrogasaca, 18 aviona, 1.500 vojnika, 1.440 pripadnika snaga unutrašnje bezbjednosti. Do danas je povrijeđeno 93 vatrogasaca, javlja "Skaj njuz".

Kapetan francuske vatrogasno-spasilačke službe Remi Lasurej potvrdio je da je uništeno oko 240 kuća.

Srbija Kritična hidrološka situacija, istorijski nizak vodostaj Dunava

Potpukovnik Erik Brokardi, portparol Nacionalne federacije vatrogasaca Francuske, opisao je situaciju kao veoma tešku i da je požar ogromnih razmjera.

"To je kao borba David protiv Golijata. Mali smo, ali imamo dobru strategiju", rekao je on.

(Srna)