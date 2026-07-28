Majstor savjetuje da prije puta obavezno uradite ovaj kratak pregled automobila

Rizik od kvara na automobilu se povećavam na dugim putovanjima, te je zbog toga prije polaska važno provjeriti tehničku ispravnost vozila i smanjiti mogućnost nepredviđenih problema na putu.

Vlasnik autoservisa "Kameni", Kamenko Jovanović, ističe da redovno servisiranje automobila u velikoj mjeri doprinosi njegovoj pouzdanosti, kao i da pregled vozila pred put obično traje između 10 i 15 minuta.

Prema njegovim riječima, postoje određene provjere koje vozači ne mogu sami da obave, već je za njih neophodna posjeta servisu. Među njima su kontrola količine freona u klima-uređaju, kao i provera stanja kočionih obloga.

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- To je ipak malo kompleksniji posao koji zahtjeva skidanje točkova, vizuelnu kontrolu, vraćanje točkova i ne mogu sami da provjere stanje, recimo, upravljačkog mehanizma. To je nešto što zahtjeva posjetu servisu i bezbjednije vam je tako - kazao je Jovanović.

On naglašava da, ukoliko se vozilo redovno održava, pred put uglavnom ne bi trebalo da bude većih problema niti nepredviđenih kvarova.

Jovanović se prisjetio i jednog događaja iz svoje dugogodišnje prakse koji mu je ostao u posebno neprijatnom sjećanju.

- Jako ružno sjećanje vučem već jedno 15 godina. Došao je gospodin da mu se pregleda auto pred put, podigao sam, pregledao sam auto i vidio sam da je apsolutno neispravan. Kad sam mu rekao da treba da se promijene prednji kočioni diskovi, pločice, zadnji kočioni paknovi, ležaj točka, on je meni rekao: ako to promijenim, nemam novac za ljetovanje - ispričao je Jovanović.

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Kako je naveo, tada nije obavijestio policiju, ali je kasnije smatrao da je trebalo drugačije da postupi zbog bezbjednosti vozača, njegovih saputnika i svih ostalih učesnika u saobraćaju.

- Savjest mi apsolutno nije bila čista tih 10 dana dok se nije vratio. Hvala dragom Bogu, vratio se sa odmora, bezbjedno, niko nije povrijeđen, ništa se nije desilo, a poslije toga je čovjek, skupio novac i popravio taj auto. Ali 10 dana, vjerujte mi, nisam mirno spavao, jer smatram da sam pogrešan korak napravio time što ga nisam prijavio - dodao je Jovanović.

(Biznis Kurir)