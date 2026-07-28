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Majstor savjetuje da prije puta obavezno uradite ovaj kratak pregled automobila

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 17:12

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Аутомеханичар поправља ауто.
Foto: Pexels

Rizik od kvara na automobilu se povećavam na dugim putovanjima, te je zbog toga prije polaska važno provjeriti tehničku ispravnost vozila i smanjiti mogućnost nepredviđenih problema na putu.

Vlasnik autoservisa "Kameni", Kamenko Jovanović, ističe da redovno servisiranje automobila u velikoj mjeri doprinosi njegovoj pouzdanosti, kao i da pregled vozila pred put obično traje između 10 i 15 minuta.

Prema njegovim riječima, postoje određene provjere koje vozači ne mogu sami da obave, već je za njih neophodna posjeta servisu. Među njima su kontrola količine freona u klima-uređaju, kao i provera stanja kočionih obloga.

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- To je ipak malo kompleksniji posao koji zahtjeva skidanje točkova, vizuelnu kontrolu, vraćanje točkova i ne mogu sami da provjere stanje, recimo, upravljačkog mehanizma. To je nešto što zahtjeva posjetu servisu i bezbjednije vam je tako - kazao je Jovanović.

On naglašava da, ukoliko se vozilo redovno održava, pred put uglavnom ne bi trebalo da bude većih problema niti nepredviđenih kvarova.

Jovanović se prisjetio i jednog događaja iz svoje dugogodišnje prakse koji mu je ostao u posebno neprijatnom sjećanju.

- Jako ružno sjećanje vučem već jedno 15 godina. Došao je gospodin da mu se pregleda auto pred put, podigao sam, pregledao sam auto i vidio sam da je apsolutno neispravan. Kad sam mu rekao da treba da se promijene prednji kočioni diskovi, pločice, zadnji kočioni paknovi, ležaj točka, on je meni rekao: ako to promijenim, nemam novac za ljetovanje - ispričao je Jovanović.

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Kako je naveo, tada nije obavijestio policiju, ali je kasnije smatrao da je trebalo drugačije da postupi zbog bezbjednosti vozača, njegovih saputnika i svih ostalih učesnika u saobraćaju.

- Savjest mi apsolutno nije bila čista tih 10 dana dok se nije vratio. Hvala dragom Bogu, vratio se sa odmora, bezbjedno, niko nije povrijeđen, ništa se nije desilo, a poslije toga je čovjek, skupio novac i popravio taj auto. Ali 10 dana, vjerujte mi, nisam mirno spavao, jer smatram da sam pogrešan korak napravio time što ga nisam prijavio - dodao je Jovanović.

(Biznis Kurir)

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Tagovi :

Automobil

Automehaničar

kvar na autu

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