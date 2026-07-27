Šta predstavlja bijeli peškir na retrovizoru: Znak koji ne smijete ignorisati

To znači da vozilo nije napušteno pored puta, već da se pokvarilo, a vozač je privremeno odsutan da bi pronašao rješenje, pa će se vratiti da ga pomjeri.

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Međutim, takvo obilježavanje može imati različita značenja u SAD ili u Evropi. Na nekim mjestima može značiti da je vozač ili jedan od putnika imao zdravstveni problem i bio je primoran da se zaustavi na toj lokaciji.

Ako se vozilo kreće, na primjer, a ne miruje, bijela tkanina je namijenjena da obavijesti druge učesnike u saobraćaju da vozač prevozi nekoga kome je potrebna hitna medicinska pomoć. Kada se postavi na vidljivo mjesto, kao što je retrovizor, takav automobil bi trebalo da ima prvenstvo prolaza ako su drugi učesnici u saobraćaju svjesni ovog znaka.

Ovo je uobičajeno, na primjer, u zemljama poput Španije, ako vozilo prevozi bolesnu osobu kao ambulantno vozilo. Ovo je takođe navedeno u zakonu.

Na ovaj način drugi učesnici u saobraćaju mogu da reaguju na hitnu situaciju. Naravno, osoba za volanom mora poštovati saobraćajna pravila i saobraćajne signale. Nema izuzetka kada se ponaša kao improvizovano ambulantno vozilo.

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U krajnjoj liniji, peškir ili bijela tkanina na retrovizoru ili mahanje njome kroz prozor je više običaj nego univerzalno priznat znak. Istorijski gledano, datira iz 1950-ih, kada nije bilo mobilnih telefona. Vozači koji bi se pokvarili na auto-putu ostavljali bi bijeli šal ili peškir na svom automobilu kako bi policija i patrole znale da je vozilu potrebna pomoćć i da nije napušteno, praksa koja se održala do danas, posebno u Americi.

(Telegraf.rs)