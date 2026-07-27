Budžet BiH usvojen sa sedam mjeseci kašnjenja: Tri sata svađe za dokument od 1,58 milijardi KM

BiH je dobila budžet težak 1,58 milijardi maraka. Kasni sedam mjeseci, ali to i nije vijest, s obzirom na to da je ranijih godina ovaj dokument usvajan krajem godine.

Nije vijest ni da su hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH obilježile svađe i rasprave. Najmanje se raspravljalo o budžetu, a najviše o svemu drugom što zanima potencijalne glasače. Barem tako, čini se, smatraju delegati.

Ko radi za interese Republike Srpske, ko protiv, ko je kome „oteo“ člana Presjedništva, a ko kome ministra u Savjetu ministara BiH, ko je „vezao“ zastave u Predsjedništvu. O ovom su delegati Doma naroda raspravljali tri sata, na hitnoj sjednici na čijem dnevnom redu je bio budžet BiH za ovu godinu. A, o budžetu su govorili tek kada se sjete da zasjedaju zbog toga ili nakon opomena Dragan Čovića. Bilo je i tu zamjerki. Nekima od njih najviše je zasmetalo to što je u hitnoj proceduri, pa nisu imali priliku da ulažu amandmane.

"Najveći dio budžeta se troši na plate zaposlenih, na kapitalne projekte samo 10 posto budžeta, što znači da je budžet potrošački i bez razvojnih projekata", kazao je delegat SDS-a u Klubu srpskog naroda u DN PS BiH Želimir Nešković.

Povećanjem budžeta jačaju se institucije BiH, kaže Nešković i za to kriv SNSD-a. Iz ove strane ga podsjećaju da se najveće povećanje, u iznosu od oko 130 miliona maraka odnosi na plate zaposlenih u zajedničkim institucijama.

"Kada ja kažem da podržavamo, isključivo, povećanja koja se odnose na plate zaposlenih, a Vi kažete koliko smo u posljednjih osam godina povećali, ja Vam se zahvaljujem na tome što kažete koliko smo doprinos imali kada je u pitanju životni standard zaposlenih. I, borićemo se da se on konstantno povećava. Dakle, još jednom ću ponoviti. Budžet u odnosu na prošli je uvećan za 10 miliona KM, stavka za plate je porasla za 130 miliona", izjavio je delegat SNSD-a u Klubu srpskog naroda u DN PS BiH Radovan Kovačević.

I u Klubu Bošnjaka najviše su radili tasteri za repliku i krive navode. Smeta im, između ostalog, to što u budžetu nema sredstava za BHRT i sedam institucija kulture.

"Populizam je insistirati, a kasnije odustati da se u budžet uvrsti BHRT i institucije kulture. Sa tim institucijama se ne smije niko poigravati, a poigralo se od strane aktuelne vlasti, posebno predstavnika Trojke", rekao je delegat SDA u Klubu bošnjačkog naroda u DN PS BiH Šefik Džaferović.

Jeste populizmom obilježena rasprava o budžetu, slaže se Marina Pendeš sa Džaferovićem, ali mu ukazuje i na to da je „zalaganje“ za BHRT, takođe, populizam.

"Zato što nijednim, koji niste predložili ni u prošlom, ni u ovom mandatu niste te institucije prepoznali kao institucije od značaja za BiH", rekao je šef Kluba delegata hrvatskog naroda u DN PS BiH Marina Pendeš.

Zamjerili su delegati resornom ministru to što je budžet u parlamentarnoj proceduri tek sada. Srđan Amidžić objašnjava da budžet kasni, jer su sjednice Fiskalnog savjeta BiH blokirane od strane članova iz FBiH.

"Mi smo dovedeni u takvu situaciju da smo tek krajem aprila dobili globalni okvir, a više puta je predsjedavajuća sazivala sjednicu Fiskalnog ", istakao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić.

Podsjeća i da je dva mjeseca budžet bio u ladici Predsjedništva BiH, jer je imao podršku samo Željke Cvijanović.