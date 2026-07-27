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Gužva i nestašica na pojedinim pumpama zbog najavljenog poskupljenja dizela

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 18:36

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Zbog najavljenog poskupljenja plavog dizela za 19 evrocenti po litru, na benzinskim pumpama u Hrvatskoj uočene su gužve, a nestašice u pojedinim dijelovima Slovenije.

Jedan broj benzinskih pumpi ograničio je kupovinu na najviše 300 litara.

Nova cijena plavog dizela iznosi 1,21 evro i na snazi će biti sljedeće dvije sedmice.

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Poljoprivrednici žele stvoriti zalihe po sadašnjim cijenama, pa je potražnja pet puta veća u odnosu na isti period prošle godine, prenose hrvatski mediji.

Ministar poljoprivrede David Vlajčić pozvao je sve na razumijevanje, te naveo da je poljoprivrednicima na raspolaganju 231 milion litara plavog dizela za ovu godinu, kao i da svi moraju biti svjesni da distribucija zavisi od razumnog korištenja kapaciteta i da se ne smije ugroziti da na pumpama nestane plavog dizela.

(Srna)

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cijena dizela

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benzinska pumpa

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