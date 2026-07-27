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U Drvaru obilježen Dan opštine i 85 godina od ustanka protiv fašizma

27.07.2026 19:33

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У Дрвару је обиљежен Дан општине и 85 година од устанка народа против фашизма у Другом свјетском рату, уз поруку да су слобода, заједништво и очување националног идентитета трајне вриједности на којима се гради будућност
Foto: SRNA

Povodom Dana opštine Drvar, u znak sjećanja na 27. jul 1941. godine kada je na ovom području podignut antifašistički ustanak protiv okupatora i ustaškog režima, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik položio je vijenac na centralni spomenik poginulim borcima i prisustvovao svečanoj akademiji.

U okviru obilježavanja odata je počast svim borcima koji su dali živote u borbi protiv fašizma, uz poruku da njegovanje kulture sjećanja predstavlja obavezu sadašnjih i budućih generacija.

Dodik je istakao da Drvar zauzima posebno mjesto u istoriji srpskog naroda i da vrijednosti slobode, zajedništva i patriotizma moraju ostati trajno opredjeljenje.

"Naša je dužnost da čuvamo uspomenu na ljude koji su se borili za slobodu i da mlađim generacijama prenesemo istinu o njihovoj žrtvi. Samo narod koji poštuje svoju istoriju može sa sigurnošću da gradi svoju budućnost", rekao je Dodik.

On je naglasio da će SNSD nastaviti da pruža podršku razvoju Drvara i drugih srpskih povratničkih opština u Federaciji BiH, s ciljem stvaranja boljih uslova za život i ostanak stanovništva.

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"Naš zadatak je da budemo jedinstveni, da čuvamo svoj identitet i da radimo na jačanju institucija koje će garantovati sigurnost, razvoj i opstanak srpskog naroda na ovim prostorima", poručio je Dodik.

Obilježavanju Dana opštine prisustvovali su predstavnici institucija, lokalne zajednice, boračkih organizacija i brojni građani.

Istaknuto je da će vrijednosti slobode i antifašističke borbe ostati trajno nasljeđe koje se prenosi budućim generacijama.

Načelnica Drvara Dušica Runić je izjavila da Drvar ponosno obilježava dan koji predstavlja temelj njegovog identiteta i trajni podsjetnik na hrabrost predaka.

"Kroz istoriju su naši sugrađani uvijek znali da sačuvaju dostojanstvo i ostanu zajedno u najtežim trenucima. Danas se borimo radom, znanjem, odgovornošću i zajedništvom za našu djecu i bolju budućnost", istakla je Runićeva.

Ona je naglasila da su pred opštinom brojni izazovi, poput nezaposlenosti, odlaska mladih i potrebe za jačanjem privrede, ali da lokalno rukovodstvo nastavlja da radi na stvaranju uslova za ekonomsku stabilnost i razvoj.

Runićeva je istakla da su prioriteti razvoj privrede i turizma, te je zahvalila građanima za strpljenje, a vladama Republike Srpske i Srbije za kontinuiranu finansijsku i institucionalnu podršku.

Naglasila je da Drvar ne bi opstao bez kontinuirane i bratske podrške matice Srbije i Republike Srpske, koje su oslonac Drvarčanima i dokaz da u najtežim trenucima nisu sami.

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Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca na spomen-obličje poginulim borcima Vojske Republike Srpske.

Počast stradalima odali su izaslanik predsjednika Republike Srpske Nemanja Davidović, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, delegacija opštine Drvar, predstavnici Boračke organizacije Drvar-Istočni Drvar i delegacije političkih stranaka i bratskih opština, prenosi Srna.

Centralni dio obilježavanja bila je svečana akademija u Radničkom domu. Pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program.

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Drvar

polaganje vijenaca

Igor Dodik

poginuli borci

Fašizam

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