Borac u pohodu na sve trofeje: Rukometaši iščekuju novu sezonu

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S najvećim ambicijama rukometaši Borca iščekuju novu sezonu. Prvog dana priprema mogle su se čuti hrabre poruke svih u klubu, od igrača preko stručnog štaba do uprave. Borac ima kvalitetan tim, spreman da se nadmeće za sve domaće trofeje.

Pobjede u Evropi su velika želja trenera Mirka Mikića. Borac je stabilan, bez dugovanja prema igračima i stručnom štabu, poručuje predsjednik Darko Savić. Na prozivci, Mikić ima 21 igrača na raspolaganju. S ovim rosterom, vjeruje mladi trener, Borac ima pravo da se nada trofejima. Kompletne pripreme radiće u Banjaluci sa izuzetkom šest kontrolnih utakmica u Hrvatskoj i Srbiji.

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