Francusko tužilaštvo pokrenulo je istragu za ubistvo maloljetnog lica mlađeg od 15 godina nakon što su u stanu jedne porodice u gradu Oranž, na jugoistoku zemlje, u kartonskim kutijama pronađeni posmrtni ostaci petoro novorođenčadi.

Jeziv slučaj otkriven je u ned‌jelju, kada se tridesetdvogodišnja žena sama porodila kod kuće i na svijet donijela zdravog d‌ječaka, nakon čega je zbog porođaja prevezena u bolnicu.

Međutim, muškarac sa kojim je živela bio je, kako piše francuski Le Monde "uznemiren, nakon što je, ponovo sa velikim zakašnjenjem, otkrio da mu je partnerka trudna", pa je pretražio njihov stan u centru grada i pronašao "nešto što je ličilo na ljudske posmrtne ostatke". Nakon čega je obavijestio bolnicu u Oranžu, a ona je alarmirala tužilaštvo.

Prema pisanju Le Parisiena, muškarac je istražiocima ispričao da je otvorio kutije koje mu je partnerka ranije branila da dira. U jednoj od njih pronašao je tijelo bebe u fazi raspadanja, nakon čega je odmah pozvao nadležne službe.

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Policija je iste večeri pretresla stan u centru Oranža. Sudski vještak utvrdio je da su pronađeni ostaci četiri novorođenčeta, kao i tijelo još jedne bebe u fazi raspadanja, te da će obdukcija i DNK analize pokazati kada su bebe umrle, da li su rođene žive i pod kojim okolnostima su preminule.

Majka se i dalje nalazi u bolnici i do sada nije saslušana.

D‌jeca stavljena pod zaštitu

Par ima još dvoje d‌jece, uzrasta osam i devet godina, koja su, prema riječima komšija, pohađala osnovnu školu u naselju.

Tužilaštvo je zatražilo hitnu procjenu njihovog položaja od službi za zaštitu d‌jece, dok je za novorođenog d‌ječaka određena privremena mjera zaštite do odluke suda za maloljetnike.

Komšije: D‌jelovali su kao sasvim obična porodica

Stan porodice nalazi se na drugom spratu stare zgrade, nedaleko od antičkog rimskog pozorišta u Oranžu.

Komšije tvrde da ništa nije ukazivalo na tragediju.

Jedan od stanara rekao je da ga je policija probudila kasno uveče tražeći stan para i pokazujući fotografiju žene. Drugi komšija opisao ih je kao „šarmantne ljude“ koji su se u zgradu doselili prije dvije godine.

"Majka je svakog dana dolazila po d‌jecu u školu u vrijeme ručka, a otac je ujutro odlazio na posao i vraćao se uveče. Bili su sasvim obični ljudi", rekao je komšija.

Istraga tek treba da rasvijetli slučaj

Istražioci sada pokušavaju da utvrde da li su svih pet beba d‌jeca ovog para, kada su preminule i šta je uzrok njihove smrti.

Francuski mediji navode da istražioci razmatraju više mogućih scenarija, uključujući mogućnost da je riječ o ponovljenim slučajevima poricanja trudnoće, ali naglašavaju da za sada nijedna od tih pretpostavki nije zvanično potvrđena, prenose Nezavisne novine.