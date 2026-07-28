Netanjahu: ''Razgovor sa Trampom obilježen zajedničkim razumijevanjem''

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu u svojoj izjavi otkrio je imao odličan sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.
"Kada kažem odličan, ne mislim to kao puku stilsku figuru. Bio je to razgovor obilježen punim partnerstvom, međusobnom podrškom i zajedničkim razumijevanjem zajedničkog cilja da osiguramo da Iran ne dobije nuklearno oružje, kao i druge ciljeve", rekao je Netanjahu.
Svijet
Iran pokazao novi dron - FOTO
On je dodao da je to bio "jedan od najboljih razgovora" koje je vodio sa Trampom.
Šef izraelske Nacionalne direkcije za javnu diplomatiju Cipi Hotoveli ranije je rekla da je fokus razgovora bio Iran, ali da nije uključivao razgovore o iranskom nuklearnom postrojenju "Pikaks Mauntin".
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
3 h6
Svijet
3 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
22
57
22
52
22
51
22
44
22
43
Trenutno na programu