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Netanjahu: ''Razgovor sa Trampom obilježen zajedničkim razumijevanjem''

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ATV redakcija
28.07.2026 22:19

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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху разговара са министром одбране Питом Хегсетом и државним секретаром Марком Рубиом.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu u svojoj izjavi otkrio je imao odličan sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

"Kada kažem odličan, ne mislim to kao puku stilsku figuru. Bio je to razgovor obilježen punim partnerstvom, međusobnom podrškom i zajedničkim razumijevanjem zajedničkog cilja da osiguramo da Iran ne dobije nuklearno oružje, kao i druge ciljeve", rekao je Netanjahu.

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On je dodao da je to bio "jedan od najboljih razgovora" koje je vodio sa Trampom.

Šef izraelske Nacionalne direkcije za javnu diplomatiju Cipi Hotoveli ranije je rekla da je fokus razgovora bio Iran, ali da nije uključivao razgovore o iranskom nuklearnom postrojenju "Pikaks Mauntin".

(Srna)

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Amerika

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