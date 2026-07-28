Netanjahu: ''Razgovor sa Trampom obilježen zajedničkim razumijevanjem''

"Kada kažem odličan, ne mislim to kao puku stilsku figuru. Bio je to razgovor obilježen punim partnerstvom, međusobnom podrškom i zajedničkim razumijevanjem zajedničkog cilja da osiguramo da Iran ne dobije nuklearno oružje, kao i druge ciljeve", rekao je Netanjahu.

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On je dodao da je to bio "jedan od najboljih razgovora" koje je vodio sa Trampom.

Šef izraelske Nacionalne direkcije za javnu diplomatiju Cipi Hotoveli ranije je rekla da je fokus razgovora bio Iran, ali da nije uključivao razgovore o iranskom nuklearnom postrojenju "Pikaks Mauntin".

(Srna)