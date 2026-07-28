Napadač iz Pariza koji je povrijedio tri žene prebačen na psihijatriju

Francuske vlasti ukinule su pritvor osumnjičenom za nedavni napad nožem u Parizu zbog mentalnog poremećaja i prebacile ga u psihijatrijsku ustanovu, saopšteno je iz kancelarije javnog tužioca.

"Nakon pregleda koji je obavljen danas, zdravstveno stanje osumnjičenog je utvrđeno kao nespojivo sa policijskim pritvorom", navedeno je u saopštenju.

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Osumnjičeni je navodno odveden na psihijatrijsko odjeljenje pariske policijske uprave, prenosi list "Figaro".

"Istraga o prošlosti osumnjičenog pomogla je da se utvrdi da je bio na psihijatrijskom liječenju. Međutim, ranije je bio nepoznat policiji i organima za sprovođenje zakona", pojašnjeno je u saopštenju.

Francuski mediji izvjestili su 27. jula da je muškarac nožem izbo tri žene u sjeverozapadnom dijelu Pariza, od kojih su dvije zadobile teške povrede.

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Policija je kasnije privela osumnjičenoh starog 31 godinu.

(Srna)