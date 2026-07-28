Panika zbog cijena ogreva: Banjalučani masovno kupuju prije novog poskupljenja

Građani Banjaluke već uveliko nabavljaju ogrev za predstojeću grijnu sezonu, a najveća potražnja i dalje je za drvetom i peletom, prodavci ističu da kupci nastoje iskoristiti niže ljetne cijene.

U Eko toplanama poručuju da su pripreme za sezonu u toku i da će, uprkos finansijskim izazovima, grijanje početi na vrijeme u skladu sa vremenskim uslovima.

Iako je do početka grijne sezone ostalo još nekoliko mjeseci, brojni Banjalučani već nabavljaju ogrjev. Većina Banjalučana sa kojima smo mi razgovarali i dalje se griju na drva. Kupovinu kažu ne žele ostavljati za jesen kada potražnja raste, a cijene često budu više.

"Ja se grijem na drva, na čvrsto gorivo. A da li ste već spremni za novu grijnu sezonu? Pa još nisam nabavila ogrjev, ali radiću na tome da se pobrinem da imam, nisam veliki potrošač možda metar-dva trošim", "Na šta se grijete? Na pelet. I jeste li se već spremili za sljedeću grijnu sezonu? Naravno", "Na pelet ali je jako skup", "Na gradsko grijanje. Da li ste zadovoljni sa uslugama? Jesam ali sam malo boravila u stanu", rekli su građani.

Da su pripreme već počele, potvrđuju i prodavci. Na domaćem tržištu građani se i dalje najviše odlučuju za ogrevna drva. Cijena palete, u zavisnosti od količine, kreće se od 148 do 267 maraka. Tona kamenog uglja košta 267, dok za tonu lignita potrebno je izdvojiti 265 maraka.

"Drvni pelet već posljednjih nekoliko godina stvarno popularnost mu raste jako munjevitom brzinom. Uprkos nestabilnosti cijenama s peletom neki bi rekli da mu popularnost opada i da se manje peći prodaje ali posljednji podaci pokazuju da je ova godina rekordna po pitanju prodaje peći na pelet što znači da se potražnja nad tim energentom još više povećava, a iscjepano ogrjevno drvo će uvijek ostati na našem tržištu ja vjerujem još dugo dugo godina najtraženiji energent tako da ta dva energenta se bore jedna s drugom ko će biti na prvom mjestu najtraženijeg sad za sad je to iscjepano drvo", kazao je direktor kompanije Drvosječa Muhamed Helać.

Sve više građana odlučuje se za grijanje na pelet koje se izdvaja po jednostavnijem korištenju, kvalitetu energije i većem komforu u odnosu na druge vrste ogrjeva. Predstavnik proizvođača ističe da je potražnja ove godine velika, a najveći izazov predstavlja nabavka sirovine.

"Međutim zaliha definitivno nema i zašto ih nema glavni je problem što imamo prilično manji dotok sirovine što iz šumskih gazdinstava što iz same finalizacije drvnih proizvoda jer izvoz finalnih proizvoda je pao iz BiH to su veliki brojevi", istakao predstavnik proizvođača peleta iz BiH Goran Ivanović.

Pripreme za drvnu sječku traju cijelu godinu, iako se ona koristi tokom približno sedam mjeseci grijne sezone, poručuju iz Eko toplana u Banjaluci. A priprema mehanizacije i postrojenja izvodi se prema prioritetima i raspoloživim finansijskim sredstvima. Sve to iziskuje dodatne izdatke.

"Eko toplane već dvije godine traže ili povećanje cijena ili neka grant sredstva ili subvencije ono što grad može da odluči da li će to biti poskupljenje ili subvencije. Nažalost u protekle dvije godine nismo imali pozitivan odgovor od strane grada tako da smo u teškoj finansijskoj situaciji ali to ne znači da građani treba da brinu", rekao je direktor preduzeća Eko toplane Dragiša Zečević.

Iz Eko toplana poručuju da grijanje može početi već 1. oktobra, ukoliko temperature budu dovoljno niske, dok je redovni početak sezone 15. oktobra. Građanima koji se griju na drva, ugalj ili pelet prodavci savjetuju da ogrjev nabave na vrijeme dok još traju povoljnije cijene i sezonski popusti, te da kupovinu ne odlažu za zimski period, kada su cijene najviše.