EVLBET šampioni počeli sa preuzimanjem nagrada: Uručeni Škoda Oktavia i Vespa

EVLBET šampioni počeli su sa preuzimanjem nagrada iz velike nagradne igre „Šampion EVL BET-a“, organizovane povodom Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Prvi su svoje nagrade preuzeli najbolje plasirani učesnici na globalnoj rang-listi. Nikola Moravac iz Banjaluke, koji je osvojio prvo mjesto, preuzeo je ključeve automobila Škoda Oktavia, dok je drugoplasiranom Drašku Jorgiću, takođe iz Banjaluke, uručen motorni skuter Vespa.

Nagradna igra trajala je od 11. juna do 20. jula 2026. godine, a učesnici su se takmičili za nagrade iz fonda vrijednog više od 161.000 KM. Globalna rang-lista obuhvatila je čak 500 nagradnih pozicija, dok je konačni plasman određen prema najvećoj ukupnoj pogođenoj kvoti na dobitnom sportskom tiketu.

Za učešće je bilo potrebno odigrati dobitni tiket sa najmanje četiri para, minimalnom uplatom od dvije marke i minimalnom kvotom 1.20 po paru.

Šampionski tiket sa kvotom 1331

Prvoplasirani Nikola Moravac šampionski tiket odigrao je pred sam završetak nagradne igre. Na tiketu se nalazilo pet parova, a ukupna pogođena kvota iznosila je 1331.

EVLBET

– Tiket sam odigrao pred sam kraj nagradne igre. Imao je pet parova i ukupnu kvotu oko 1.300. Bilo je neizvjesno do samog kraja jer nisam znao da li će neko ostvariti veću kvotu. Na kraju se ispostavilo da sam uspio pogoditi najveću. Rezultate sam pratio na zvaničnoj EVLBET stranici, a prva vožnja biće po Banjoj Luci – rekao je Moravac nakon preuzimanja ključeva Škode Oktavije.

Bejzbol mečevi završavali u četiri sata ujutro

Drugoplasirani Draško Jorgić ostvario je ukupnu kvotu 809 na tiketu sa 14 parova. Kako je ispričao, najviše neizvjesnosti donijela su mu posljednja dva bejzbol meča.

EVLBET

– Odigrao sam 14 parova sa ukupnom kvotom 809. Najteže je bilo pratiti posljednja dva bejzbol meča, koji su završavali oko četiri sata ujutro. Tim tiketom sam u tom trenutku ostvario najveću kvotu. Meni i društvu bilo je zanimljivo da narednih dana pratimo rang-listu i vidimo da li ću ostati prvi – izjavio je Jorgić, koji je preuzeo motorni skuter Vespa.

Rogić: Posebno zadovoljstvo je uručiti nagrade njihovim vlasnicima

Direktor marketing sektora EVL-a Dragiša Rogić istakao je da je „Šampion EVL BET-a“ bila najveća nagradna igra kad su igre na sreću u pitanju tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu.

– Željeli smo da nagradimo veliki broj igrača i ponudimo im transparentno takmičenje u kojem konačni plasman određuje ostvareni rezultat. Globalna rang-lista imala je ukupno 500 nagradnih pozicija. Posebno nam je zadovoljstvo kada upoznamo naše šampione, čujemo priče o njihovim tiketima i uručimo im osvojene nagrade. Čestitam Nikoli, Drašku i svim ostalim nagrađenim igračima, a svima koji su učestvovali zahvaljujem na povjerenju – izjavio je Rogić.

Pored Škode Oktavije i Vespe, na globalnoj rang-listi dodijeljeni su E-Bike, dva telefona iPhone 17 Pro, PlayStation konzole, HP laptopi, električni trotineti, trenerke, majice i bonus nagrade.

Preuzimanje ostalih nagrada biće nastavljeno u skladu sa zvaničnim pravilima nagradne igre.

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