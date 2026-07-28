Pojačana kontrola prometa i obilježavanja životinja

Veterinarska inspekcija Republike Srpske obavljaće pojačanu kontrolu prometa, obilježavanja, te sprovođenja obaveznih mjera kod domaćih životinja, usljed pojave različitih zaraznih bolesti životinja, kako u BiH, tako i u zemljama okruženja.

U saopštenju se naglašava da će inspektori kontrolisati i promet namirnica životinjskog porijekla, koji je direktno vezan za promet domaćih životinja.

Kako je naglašeno, u Republici Srpskoj nedavno je potvrđena afrička kuga svinja i pravovremenim djelovanjem nadležnih službi situacija je stavljena pod kontrolu, međutim bolest je i dalje prisutna, zbog čega nema prostora za opuštanje, te je neophodna ozbiljnost i odgovornost svih građana.

U inspektoratu podsjećaju da je afrička kuga svinja prisutna i u okruženju, Srbiji i Hrvatskoj, na samoj granici sa BiH, odnosno Republikom Srpskom, u velikom obimu, sa velikim brojem žarišta, što dodatno zahtijeva oprez imajući u vidu lakoću prenosa bolesti.

"Na području Federacije BiH proteklih dana potvrđena je bruceloza na 39 imanja, usljed čega je prema podacima nadležnih službi eutanazirano 130 životinja. U slučaju bruceloze na dodatne mjere opreza upozorava i činjenica da je riječ o zoonozi, odnosno o bolesti koja se prenosi sa životinja na ljude, a prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u prva četiri mjeseca 2026. godine zabilježen je 51 slučaj oboljelih ljudi od bruceloze", ističu i Inspektoratu.

Na području Srbije potvrđene su boginje ovaca i koza, dok je u Hrvatskoj potvrđena kuga malih preživara koja je ponovo aktuelna i u Rumuniji, na granici sa Srbijom.

Veterinarska inspekcija Republike Srpske kontinuirano je angažovana na sprovođenju mjera u cilju suzbijanja i sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja, međutim značajniji doprinos u ovoj borbi mogu dati i sami uzgajivači.

Iz Inspektorata skreću pažnju farmerima da ne prodaju i ne kupuju životinje bez neophodne veterinarske dokumentacije, da ograniče ulazak drugih lica i vozila na farme, te da svakodnevno primjenjuju biosigurnosne, higijenske i zaštitne mjere pri radu sa životinjama.

Komercijalne uzgajivače, kao i vlasnike koji uzgajaju životinje za vlastite potrebe, Veterinarska inspekcija poziva da se strogo i bez izuzetka pridržavaju preventivnih mjera na sprečavanju i suzbijanju bolesti.

U Inspektoratu napominju da je svaku uginulu životinju ili sumnju na bolest, neophodno odmah prijaviti veterinarskoj službi radi provođenja nadzora i stavljanja bolesti pod kontrolu.

"Domaći uzgajivači treba da se suzdrže od kupovine životinja neprovjerenog porijekla, upitnog zdravstvenog statusa i bez obavezne veterinarske dokumentacije, te da svaku sumnju na nelegalan promet i trgovinu životinjama, prijave nadležnoj veterinarskoj inspekciji", navodi se u saopštenju.

Posebno su, navodi se, zabrinjavajuće situacije u kojima neodgovorni pojedinci odlažu leševe uginulih životinja u prirodu, čime direktno povećavaju rizik od širenja bolesti, saopšteno je iz Republičkog inspektorata Srpske.