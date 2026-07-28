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Republika Srpska bogatija za 27 beba

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 07:54

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беба новорођенче мало дијете
Foto: Pexel/Emma Bauso

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 14 djevojčica i 13 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u porodilištu Banjaluka, njih 13, dok su u Foči i Bijeljini rođene po tri, Doboju, Zvorniku i Gradišci po dvije, a u Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i pet dječaka, Foči dvije djevojčice i dječak, Bijeljini dva dječaka i djevojčica, Doboju dječak i djevojčica, Zvorniku dvije djevojčice, Gradišci dva dječaka, a u Trebinju i Istočnom Sarajevu po dječak.

U porodilištima Nevesinje i Prijedor nije bilo poroda.

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Tagovi :

Porodilišta

rođene bebe

Republika Srpska

majka

porodilje

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