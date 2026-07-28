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MUP u akciji solidarnosti: Stotine policajaca širom Srpske daruju krv

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 07:10

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Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje u periodu od 27. do 31. jula 2026. godine, širom Republike Srpske, akciju dobrovoljnog darivanja krvi u kojoj će učestvovati 476 pripadnika Ministarstva i 103 kadeta Policijske akademije.

Policijske službenike Policijske uprave Trebinje koji su se odazvali ovoj akciji obići će danas, 28. jula 2026. godine u 10,30 časova, u Službi za transfuzijsku medicinu u Trebinju, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević.

Izjave za novinare planirane su ispred Službe za transfuzijsku medicinu u Trebinju, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

dobrovoljno darivanje krvi

Republika Srpska

Policija

Humanitarna akcija

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