Dnevni horoskop za 28. jul

Ovan

Dan donosi priliku da završite obavezu koju ste dugo odlagali ili da dobijete podršku za ideju u koju vjerujete. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji će otkloniti dileme, dok bi slobodni mogli da upoznaju osobu koja ih odmah zaintrigira. Prijaće vam više odmora i boravka na svježem vazduhu.

Bik

Finansijska pitanja danas se razvijaju povoljnije nego što očekujete, a jedan razgovor mogao bi da vam donese korisnu informaciju. U ljubavi vas očekuje više nježnosti i razumijevanja, dok slobodni imaju šansu za zanimljivo poznanstvo. Obratite pažnju na ishranu.

Blizanci

Komunikacija će biti vaš najveći adut. Dobar je trenutak za pregovore, dogovore i rješavanje administrativnih obaveza. U ljubavi izbjegavajte brzoplete zaključke, a slobodne očekuje zanimljiva poruka ili susret. Moguća je mentalna iscrpljenost.

Rak

Kreativne ideje i dobra intuicija pomoći će vam da riješite problem koji vas već neko vrijeme opterećuje. Partner će cijeniti vašu podršku, dok bi slobodni mogli da upoznaju osobu sa kojom će lako pronaći zajednički jezik. Nećete imati većih tegoba.

Lav

Bićete među najzapaženijima u svom okruženju i imaćete priliku da pokažete šta umijete. U ljubavi vas očekuju prijatni trenuci sa partnerom, dok slobodni lako privlače pažnju gde god da se pojave. Ne pretjerujte sa obavezama.

Djevica

Pred vama je uspješan dan za završavanje obaveza i rješavanje problema koje drugi izbjegavaju. Partner će pokazati više razumijevanja, dok slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor sa osobom iz svakodnevnog okruženja. Zdravlje vam je vrlo dobro.

Vaga

Pregovori i dogovori danas mogu donijeti odlične rezultate. Jedna nova informacija mogla bi da vam otvori zanimljive mogućnosti. U ljubavi su naglašeni iskrenost i kompromis, dok slobodne očekuje novo poznanstvo. Zdravlje vam je dobro.

Škorpija

Bićete odlučni da završite započete poslove, a neko bi mogao da vam ponudi saradnju vrijednu razmatranja. U ljubavi otvoren razgovor donosi više povjerenja, dok slobodne privlači harizmatična osoba. Izbjegavajte nepotreban stres.

Strijelac

Nova informacija ili ponuda mogli bi da vas podstaknu da razmišljate o promjenama. Dobro provjerite sve detalje prije konačne odluke. U ljubavi vas očekuju prijatni trenuci, a slobodni imaju šansu za zanimljivo poznanstvo. Zdravlje vam je vrlo dobro, piše Info Bijeljina

Jarac

Od vas će se očekivati dobra organizacija i odgovornost. Moguće je uspješno rješavanje pitanja koje je dugo bilo na čekanju. Partner će željeti razgovor o zajedničkim planovima, dok slobodni mogu obnoviti stari kontakt. Prijaće vam više odmora.

Vodolija

Dan pogoduje novim saradnjama i zanimljivim idejama koje mogu donijeti dobre rezultate u budućnosti. U ljubavi ćete lakše pronaći zajednički jezik sa partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu koja ih inspiriše. Zdravlje je stabilno.

Ribe

Intuicija će vam pomoći da donesete dobru odluku ili pronađete rješenje za problem koji vas muči. Partner će cijeniti vašu pažnju i razumijevanje, dok slobodni mogu započeti komunikaciju koja obećava. Prijaće vam odmor i opuštanje.