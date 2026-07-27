Rekordne cijene nekretnina u ovom bh. gradu: Stan plaćen 1,18 miliona

Ukupna ostvarena vrijednost prometovanih nekretnina u prvom polugodištu 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je preko osam stotina miliona KM.

Najskuplji stan u Federaciji BiH u prvih šest mjeseci ove godine kupljen je na području opštine Centar Sarajevo po astronomskoj cijeni od 1.180.000 KM.

Kako je saopšteno iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ovaj luksuzni stan ima korisnu površinu od 197 metara kvadratnih, a nalazi se u objektu koji je izgrađen još 1910. godine.

Istovremeno, na području iste opštine zabilježena je i najviša cijena kuće, koja je plaćena 700.000 KM. Ova kuća ima korisnu površinu od 146 metara kvadratnih, sa parcelom od 1.393 metara kvadratnih, a izgrađena je 1999. godine.

Milionski iznosi za poslovne objekte i zemljište

Kada je riječ o poslovnim nekretninama, najskuplji poslovni objekat evidentiran je u Sarajevu, na području opštine Stari Grad, i plaćen je čak 4.555.000 KM.

S druge strane, najskuplji poslovni prostor prodat je u Tuzli za 913.000 KM, dok je najskuplja garaža evidentirana u Novom Sarajevu, gdje je za 15 metara kvadratnih izdvojeno 55.000 KM.

Rekord među građevinskim zemljištem drži opština Vitez, gdje je parcela površine 10.272 metara kvadratnih plaćena 3.523.296 KM. Najskuplje poljoprivredno zemljište prometovano je u Gradačcu za 50.000 KM, za površinu od 12.650 metara kvadratnih .

Pad obima tržišta u odnosu na prošlu godinu

Prema podacima polugodišnjeg izvještaja Registra cijena nepokretnosti, ukupna ostvarena vrijednost prometa u prvom polugodištu 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 810.461.300 KM.

Interesantno je da obim tržišta nekretnina u ovom periodu bilježi pad od 8 odsto u odnosu na isti period 2025. godine, dok je ukupna vrijednost realizovanih ugovora manja za 18 odsto.

Ipak, stručnjaci napominju da su podaci podložni izmjenama jer ugovori i dalje pristižu na obradu, te da su prosječne cijene stanova i građevinskog zemljišta ostale na istom nivou, dok je prosječna cijena kuća porasla za 5,7 odsto, prenosi Radio Sarajevo.