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Tijela bračnog para Okanović i doktorice Čaušević spremna za spuštanje s Elbrusa

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 11:42

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Тијела брачног пара Окановић и докторице Чаушевић спремна за спуштање с Елбруса
Foto: pexels / Almaz Zaripov

Tijela troje od petero planinara iz BiH koji su poginuli tokom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje s planine, saopštile su ruske spasilačke službe.

Prema informacijama ruske agencije TASS, spasioci su locirali tijela stradalih, a akcija njihovog izvlačenja je u toku. Riječ je o bračnom paru Almi i Denisu Okanoviću i doktorici Melihi Čaušević.

Vođa spasilačkog tima Abdulah Gulijev potvrdio je da su lokacije tijela poznate i da se radi na njihovom transportu s visokogorskog područja.

Spasilačke ekipe uspjele su nastaviti rad nakon što su se vremenski uslovi na Elbrusu djelimično poboljšali. Ranije su s planine već spuštena tijela dvoje poginulih planinara, prenosi Avaz.

Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice stradalo je 25. jula tokom uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope. Od sedam članova ekspedicije, preživjele su dvije osobe – Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Ненад Иконић

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U tragediji su život izgubili Meliha Čaušević, bračni par Alma Okanović i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok su troje bili članovi Planinarskog društva "Vedro".

Prema ranijim informacijama, grupa je ostala zarobljena na visini od oko 5.100 metara. Jedan od preživjelih, Haris Adilović, izjavio je da je mogući uzrok tragedije bila pogrešna vremenska prognoza, dok će konačne okolnosti biti poznate nakon završetka istrage.

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Planinari iz BiH na Elbrusu

Elbrus planina

Meliha Čaušević

Alma Okanović

Denis Okanović

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