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Stevandić uputio saučešće porodicama i prijateljima poginulih planinara

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 08:38

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Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić izrazio je saučešće porodicama i prijateljima planinara stradalih prilikom uspona na planinski vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji.

„Duboko me potresla vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u kojoj je živote izgubilo pet planinara iz BiH. Upućujem izraze iskrenog saučešća njihovim porodicama, prijateljima i svima koji tuguju zbog ovog nenadoknadivog gubitka”, naveo je Stevandić.

Stevandić je povrijeđenim članovima ekspedicije poželio uspješan oporavak i brz povratak svojim porodicama.

Petoro planinara iz Zenice stradalo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus, dok su dvojica članova sedmočlane ekspedicije preživjela.

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Nenad Stevandić

Narodna skupština Republike Srpske

Saučešće

Planinari iz BiH na Elbrusu

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