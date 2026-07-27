Stevandić uputio saučešće porodicama i prijateljima poginulih planinara

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić izrazio je saučešće porodicama i prijateljima planinara stradalih prilikom uspona na planinski vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji.
„Duboko me potresla vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u kojoj je živote izgubilo pet planinara iz BiH. Upućujem izraze iskrenog saučešća njihovim porodicama, prijateljima i svima koji tuguju zbog ovog nenadoknadivog gubitka”, naveo je Stevandić.
Stevandić je povrijeđenim članovima ekspedicije poželio uspješan oporavak i brz povratak svojim porodicama.
Petoro planinara iz Zenice stradalo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus, dok su dvojica članova sedmočlane ekspedicije preživjela.
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