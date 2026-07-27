Zašto traktori odnose živote na putevima Srpske? Ovo su razlozi

U mjestu Babići kod Kozarca nedavno je došlo do prevrtanja traktora, a vozač je nažalost preminuo od zadobijenih povreda. Ovakve nesreće nisu rijetkost, posebno tokom ljetnih mjeseci kada su poljoprivredni radovi najintenzivniji.

Koliko su traktori bezbjedni i koje greške najčešće prave vozači i na koji način spriječiti ovakve tragedije, za ATV je govorio Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

„Nažalost, saobraćajne nesreće se često dešavaju, tako i one sa smrtnim ishodom kao i tragedije u kojima učestvuju vozači traktora. U ovom slučaju kada govorimo o nesreći kod Kozarca, bez obzira na uzrok, posljedice su zaista teške, izgubili smo jedan život“, kazao je Radović.

Saobraćajne nesreće u kojima učestvuju traktori nisu rijetke, a tokom prošle godine, tri lica koja su upravljala traktorima i radnim mašinama su smrtno stradala, a tokom 2024. godine čak šest vozača traktora.

„U ovim saobraćajnim nezgodama nema učešća traktora u javnom saobraćaju sa drugim vozilima. Nažalost i te saobraćajne nesreće su česte zbog neosvijetljenog traktora ili nekih drugih razloga. U tim slučajevima, zbog loše osvijetljenosti traktora dolazi do udara vozila u njegov zadnji dio i riječ je o veoma teškim nesrećama“, rekao je Radović.

Kako se vozači traktora trebaju ponašati na različitim putevima?

S obzirom da je traktor vozilo koje se koristi u radovima na njivama, livadama i šumama, odnosno riječ je o vozilima namijenjenim za rad u poljoprivredi, a ne vozilu za prevoz robe i transport ljudi u saobraćaju i javnim putevima se kreće onoliko koliko mora.

„U Srbiji do smrtnih ishoda najčešće dolazi prilikom prevrtanja traktora. Do ovih prevrtanja dolazi prilikom kretanja na visokoj uzbrdici i nizbrdici, naglim zakretanjem gdje zbog tereta dolazi do prevrtanja“, kazao je Radović.

S obzirom da je ljetni period, odnosno sezona poljoprivrednih radova, ali i period pripremanja ogreva i odlazak u šumu.

„Dosta traktorista u ljetnom periodu i ranim jesenjim mjesecima je u šumi za sječu drveta za svoje potrebe ili prodaju. Tako da traktor koji vozi prikolicu, a koja je potencijalno pretrpana, na lošem terenu prilikom pritiska tereta iz prikolice može doći do prevrtanja jer kočnice na traktoru ne mogu zaustaviti teret“, rekao je Radović.

Kabine na traktoru

Vozači traktora često nemaju kabine te prilikom prevrtanja vozila ili druge vrste nezgode, može doći do teških povreda, a gdje je tragedija neupitna.

„Sa kabinom je situacija drugačija, kabina čuva tijelo od najtežih posljedica. U Srbiji imamo jednu akciju gdje Agencija za bezbjednost saobraćaja dijeli nadogradnju za sve traktoriste besplatno, a koji nemaju kabinu, kako bi se izbjegle ove nesreće. Mi u Republici Srpskoj smo razmišljali o tome, ali još uvijek nemamo dovoljno sredstava kako bismo proveli tu akciju“, rekao je Radović.

Iako zakon propisuje način transporta i korištenja traktora, odnosno jasno upozorava da je prevoz lica n blatobranu, papuči za uspon na traktor i drugim nepredviđenim mjestima, imamo priliku često vidjeti upravo ovakve scene.

„Dešava se često da djecu, najmlađe članove domaćinstva prevoze na nebezbjednim mjestima i onda dođe do padanja tog lica sa traktora prilikom kočenja ili iz drugih razloga, a što rezultira teškim posljedicama“, rekao je Radović.

On je kazao da vozači često tokom radova koriste alkohol, a što uz umor zna biti uzrok saobraćajnih nezgoda i nesreća.

Traktori na javnim putevima

Tehnička neispravnost traktora i traktorske prikolice, je upitna te traktori koji saobraćaju javnim putevima nemaju žuto rotaciono svjetlo, iako je riječ o zakonskoj obavezi.

Radović je upozorio i na kršenje zakona od strane traktorista gdje dolazi do kršenja dozvoljenih propisa kada je u pitanju transport drva ili drugog materijala.

„Zakon kaže da zadnji dio prikolice može preći jednu trećinu, odnosno ako je prikolica duga tri metra, u tom slučaju može preći jedan metar tovar, a zna se desiti da taj tovar pređe preko i dva pa čak i tri metra prilikom čega dolazi do udara vozila u taj teret, koji prilikom udarca uništava vozilo, prolazi kroz njega i povređuje sve koji se nalaze u njemu“, kazao je Radović.

Pored održavanja, traktor je neophodno redovno očistiti

„Ostaci blata mogu dovesti do problema jer će sa gume završiti na kolovozu zbog čega drugom vozilu može prouzrokovati zanošenje i dovesti do nezgode. Prilikom izlaska na javni put neophodno je skinuti blato s točkova i na taj način možete nekom spasiti život“, rekao je Radović.

Tehnički pregled traktora

Tehnički pregled traktora kao i kod svih drugih vozila, prilikom produžetka registracije je obavezan.

„S obzirom da traktor ne može ići na valjke kao klasična putnička vozila, onda imaju uređaji koji se stave na traktor kako bi provjerili da li mehanizmi za kočenje ispravni. Ono što svakako treba naglasiti je da uređaj za kočenje na traktoru i prikolici mora biti spojen jer je često slučaj da nije. Ne zakače se ni svjetlosni uređaji na prikolici ili uređaj za kočenje ne radi i u tom slučaju traktor neće moći zadržati prikolicu pod teretom, koja nije ukočena“, rekao je Radović.

Kazne za prekršaje

Kazne ta traktoriste kao i druga vozila su u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja.

„Ono što treba istaći i kazati vozačima traktora, a to je da je maksimalna brzina traktora na javnim putevima 40 kilometara na čas, ako vuče prikolicu onda je ta brzina ograničena na trideset, a u skladu sa zakonom, zavisnosti od vrste prekršaja kazne su od 40,50 ili više KM. Policija ima redovne akcije kontrole učesnika u saobrćaju, prije svega traktora i onda se upućuju na vanredni tehnički pregled. Provjerava se tehnička ispravnost uređaja za signalizaciju, što je jako, jako važno kako bi traktor bio vidljiv na putu“, rekao je Radović.

Za prvih šest mjeseci ove godine imamo 10 manje poginulih lica nego prošle godine, što je malo ohrabrujuće, a na šta su djelovali apeli, kampanje i kontrole.

Radović je naglasio da vozači ne samo traktora već svih vrsta vozila redovno idu na kontrolu i servis vozila posebno u ovim radnim periodima kada su traktoristi u pitanju i oni koji će ići na put.

Pored vozila jako je važno da je i vozač spreman, odmoran i da uz obavezne pauze, prilagođenu brzinu bezbijedno dođe na željenu lokaciju.