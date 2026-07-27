U Srpskoj rođeno 19 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, 12 dječaka i sedam djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je šest beba, Doboju četiri, po dvije u porodilištima Istočno Sarajevo, Foča, Zvornik i Gradiška, te u Bijeljini jedna beba.

U Banjaluci je rođeno pet dječaka i djevojčica, Doboju dva dječaka i dvije djevojčice, Istočnom Sarajevu dva dječaka, Foči dvije djevojčice, Zvorniku i Gradišci po dječak i djevojčica, a u Bijeljini dječak.

U porodilištima Nevesinje, Trebinje i Prijedor nije bilo poroda.