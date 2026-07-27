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Kolika je prosječna starost vozila u Srpskoj?

Autor:

Marija Milanović
27.07.2026 08:27

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Саобраћај возила ауто вожња
Foto: ATV

Broj saobraćajnih nezgoda, posebno na području Banjaluke se ne smanjuje, a pored neprilagođene brzine, nepažnje i umora, na to utiče i starost vozila.

Prosječna starost vozila u Republici Srpskoj je 14, 5 do 15 godina, a riječ je o znatno starijim vozilima, što je za ATV potvrdio Milenko Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja.

„Iako bi oni i dalje bili u saobraćaju, vlasnici ih moraju češće odvesti kod majstora, a posebno ukoliko primjete da postoje neke anomalije, problemi i kvarovi. Mi nažalost nemamo tu saobraćajnu kulturu jer idemo tek kad imamo problem“, kazao je Jaćimović.

On je posebno naglasio da vozači koji koriste plin na svaki 3-5 mjeseci provjere stanje svojih vozila, posebno u ljetnom periodu kada je broj saobraćajnih nezgoda i poginulih u porastu.

Takođe, Jaćimović je ovom prilikom posavjetovao sve vozače koji planiraju duža putovanja, da na ista idu u jutarnjim časovima ili prilikom umaranja, obavezno zaustavi auto, odmori i nastavi s putovanjem.

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Tagovi :

Milenko Jaćimović

starost vozila

Republika Srpska

auto na plin

Bezbjednost saobraćaja

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