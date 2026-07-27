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Oglasio se preživjeli Haris Adilović, otkrio razlog tragedije na Elbrusu

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 07:23

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Харис Адиловић бх. планинар
Foto: Facebook/Haris Adilović/printscreen

Haris Adilović, jedan od dvojice preživjelih planinara, govorio je za ruske medije i kazao da je tragedija na Elbrusu u kojoj je život izgubilo njegovih pet kolega posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe.

On je istakao da je tim bio dobro obučen, ali da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo.

Prema pisanju ruskih medija, a kako je kazao Adilović, poteškoće su se javile od početka uspona. U početnoj fazi jedan od učesnika je počeo da se smrzava, što je navelo jedan tim da se okrene.

Grupa odustala od uspona nakon pogoršanja uslova

"Drugi tim je nastavio penjanje, ali poslije oko 100-150 metara, i mi smo odlučili da odustanemo od penjanja. Kada smo osigurali konopce na jednom dijelu rute i popeli se više, vidjeli smo da je situacija na vrhu još gora. Odlučili smo da se vratimo", rekao je on.

Adilović je napomenuo da su svi članovi tima iskusni i da se dobro poznaju.

"Dakle, nije se radilo o nedostatku pripremljenosti. Mislim da je glavni razlog bila pogrešna vremenska prognoza", rekao je on, prenose iz.ru.

Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe, iz grupe koja je krenula osvojiti ovaj vrh, preživjele.

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje od njih su bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje članovi Planinarskog društva "Vedro". Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Naime, kako su javili u nedjelju ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od približno 5.100 metara.

U potragu za njima bilo je uključeno 16 spasilaca, međutim, u jednom trenutku evakuacija tijela je morala biti obustavljena zbog lošeg vremena.

Vrijeme se brzo promijenilo

Prema pisanju ruskih medija, iako su vremenski uslovi u početku uspona bili povoljni, situacija se ubrzo promijenila. Vjetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a kasnije je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

Ruski Istražni komitet za Kabardino-Balkariju saopštio je da je jedan od alpinista uspio sići i prijaviti kako je dvojici članova grupe pozlilo na visini od oko 5.100 metara.

Nekoliko dana prije tragedije, jedan od stradalih na svom Fajsbuk profilu objavio je fotografiju na kojoj se nalaze članovi ove grupe uz opis: "Hiljade kilometara iza nas, jedan vrh ispred nas i samo jedan san. Korak po korak, sve do krova Evrope".

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