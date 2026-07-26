Ruske vlasti pokrenule krivični postupak nakon pogibije

U vezi sa smrću planinara pokrenut je krivični postupak prema članu 109. stav 3. Krivičnog zakona Ruske Federacije, koji se odnosi na prouzrokovanje smrti iz nehata dvjema ili više osoba.

Prema navodima ruskih istražnih organa, pronađena su tijela petoro stradalih planinara iz BiH. U međuvremenu, stradao je još jedan planinar iz Turske, a nedjelju prije, 11-godišnji dječak. Ukupno sedam osoba je u posljednjih sedam dana poginulo na Elbrusu.

Podsjetimo, u večernjim satima 25. jula spasilačkim službama upućen je poziv za pomoć od registrovane grupe od sedam planinara iz Bosne i Hercegovine, koji se nisu mogli samostalno spustiti sa sedla planine Elbrus.

U jutarnjim satima 26. jula pripadnici ruskog Ministarstva za vanredne situacije uspjeli su pronaći i spasiti dvojicu članova grupe.