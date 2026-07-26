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Putin: Zapad je prvo podijelio Srbe u više država, a zatim se uhvatio za Ukrajinu

26.07.2026 18:57

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Putin Rusija rat Ukrajina
Foto: Tanjug/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kremlin Pool

Odluka da se podijeli srpski narod u više različitih država bile su suprotne principima UN, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa komandantima Tihookeanske, Sjeverne, Baltičke i Crnomorske flote, kao i Kaspijske flotile.

"Sada neću davati ocijene, jer je to složen proces, ali odluke o podijeli srpskog naroda u različite nacionalne države donijete su na način koji ni na koji način nije bio u skladu sa principima na kojima su se zasnivale UN. Jednostavno su pustili duha iz boce", istakao je Putin.

On je podsjetio da su, svojevremeno, za vrijeme Mihaila Gorbačova, Rusiji obećali da se NATO neće širiti.

"A onda je uslijedilo jedno proširenje za drugim. Uprkos našim brojnim protestima i svemu ostalom, nisu ni najmanje marili za svoja obećanja niti za interese bezbijednosti Ruske Federacije. Nastavili su da se šire i na kraju su stigli do Ukrajine", rekao je on.

Tadašnji predsednik Ukrajine zalagao se za pristupanje Evropskoj uniji, ali je bio protiv ulaska u NATO. Šta su uradili? Izvršili su državni udar, zaključio je Putin.

(Sputnjik)

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