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Tramp obustavio bombardovanje Irana

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 17:27

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Предсједник Доналд Трамп држи извршну наредбу о оживљавању нуклеарне индустријске базе у Овалном кабинету Бијеле куће, 23. маја 2025. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp obustavio je napade na Iran kako bi „ostavio prostor“ za pregovore, objasnio je u nedjelju američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama. Nakon toga, Iran je najavio da takođe neće napadati sve dok to ne budu činile Sjedinjene Američke Države.

„Ostavlja prostor za pregovore“, rekao je Majk Volc za Foks njuz (Fox News), govoreći o Trampovoj odluci, ali nije otkrio dodatne pojedinosti o prirodi tih razgovora.

Između Irana i SAD tokom vikenda zabilježeno je zatišje u sukobima. Pentagon je obustavio bombardovanje nakon 13 noći sve snažnijih napada, dok u posljednja dva dana nije bilo izvještaja ni o iranskim napadima na susjedne zemlje.

Neimenovani visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je u subotu Rojtersu (Reuters) da američki predsjednik uvijek jasno stavlja do znanja da „daje prednost diplomatiji“, ali i da Islamskoj Republici pokazuje „šta će se dogoditi ako ozbiljno ne pristupi pregovaračkom stolu“.

Iran obustavlja napade sve dok to čine SAD

Izvor iz Irana najavio je u nedjelju da Iran takođe obustavlja napade sve dok to budu činile i Sjedinjene Američke Države.

„Pristup Irana ostaje ‘napad za napad’: ako napadi prestanu, Iran će takođe obustaviti svoje operacije. Ta poruka već je prenesena Sjedinjenim Američkim Državama“, rekao je izvor Rojtersu.

Međutim, izvor je naglasio da „postoji više skepticizma nego optimizma u vezi sa prekidom napada“ i da „preovladava stav da je riječ o taktičkoj, a ne istinskoj pauzi“.

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Donald Tramp

Iran

bombardovanje

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