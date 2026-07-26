Logo

Ebola odnijela 1.309 života u DR Kongo: Zašto je broj oboljelih naglo skočio?

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 15:57

Komentari:

0
Здравствени радник стоји у центру за лијечење еболе у ​​Бунији, Конго, понедјељак, 20. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Prosper Heri Ngorora

Broj potvrđenih slučajeva ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 2.973, a broj smrtnih ishoda među zaraženima, zaključno sa četvrtkom, porastao je na 1.309, saopštila je vlada te zemlje.

Zvaničnici su objasnili da nagli skok broja zaraženih nije posljedica samo novih infekcija u jednom danu, već prije svega objedinjavanja epidemioloških baza podataka iz provincija Ituri i Severni Kivu, gdje se nalazi žarište epidemije, prenosi Rojters.

Generalni direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Žan Kaseja rekao je na zdravstvenom samitu u Gani da je velika smrtnost posljedica nedostatka lijekova i vakcina, prenio je ranije AP.

"Ljudi umiru. Umiru jer nemamo vakcine, nemamo lijekove, nemamo finansiranje", rekao je Kaseja.

(rt balkan)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kongo

DR Kongo

Ebola virus

virus

Komentari (0)

Pročitajte više

Ебола Африка Конго

Svijet

Zabrinjavajuće brojke: Broj zaraženih ebolom premašio 3.000

7 h

0
Здравствени радник стоји у центру за лијечење обољелих од еболе у Бунији, у Конгу, у понедјељак, 20. јула 2026. године.

Svijet

Od ebole preminulo gotovo 1.000 osoba

4 d

0
Здравствени радник стоји у Евангелистичком медицинском центру у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.

Svijet

Šokantne brojke: Broj preminulih od ebole premašio 960

5 d

0
Здравствени радник стоји у центру за лијечење обољелих од еболе у Бунији, у Конгу, у понедјељак, 20. јула 2026. године.

Svijet

Broj žrtava ebole porastao na 930

6 d

0

Više iz rubrike

Градоначелник Кај Вегнер разговара са медијима у Берлину, рано ујутро у недељу, 26. јула 2026. године, након отказивања свечаности поводом Дана Кристофер улице.

Svijet

Gradonačelnik Berlina nakon napada: Ovo je udar na naš način života

2 h

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Svijet

Peskov: Moskva iznijela sve prijedloge, Kijev zna šta treba da uradi

2 h

0
Берлин напад на геј параду

Svijet

Policija istražuje napad u Berlinu kao terorizam

3 h

0
На овој слици направљеној из видеа који је доставила прес-служба руског Министарства одбране у сриједу, 27. маја 2026. године, руски војник лансира дрон за акцију на неоткривеној локацији у Украјини.

Svijet

"Kijevski dron ubio četiri civila"

4 h

0

  • Najnovije

17

47

Ogroman skandal trese javnost: Faraon o optužbama koje je protiv njega iznio otac d‌jevojčice (12)

17

31

Dodik: Garavice - jedno od najduže skrivanih i prećutkivanih srpskih stratišta

17

28

Planinarski savez Srpske izrazio saučešće porodicama poginulih zeničkih planinara

17

27

Tramp obustavio bombardovanje Irana

17

09

Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama stradalih planinara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima