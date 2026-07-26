Ebola odnijela 1.309 života u DR Kongo: Zašto je broj oboljelih naglo skočio?

Autor:ATV redakcija
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Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 2.973, a broj smrtnih ishoda među zaraženima, zaključno sa četvrtkom, porastao je na 1.309, saopštila je vlada te zemlje.
Zvaničnici su objasnili da nagli skok broja zaraženih nije posljedica samo novih infekcija u jednom danu, već prije svega objedinjavanja epidemioloških baza podataka iz provincija Ituri i Severni Kivu, gdje se nalazi žarište epidemije, prenosi Rojters.
Generalni direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Žan Kaseja rekao je na zdravstvenom samitu u Gani da je velika smrtnost posljedica nedostatka lijekova i vakcina, prenio je ranije AP.
"Ljudi umiru. Umiru jer nemamo vakcine, nemamo lijekove, nemamo finansiranje", rekao je Kaseja.
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