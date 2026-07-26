Peskov: Moskva iznijela sve prijedloge, Kijev zna šta treba da uradi

Predsjednik Rusije Vladimir Putin već je iznio sve ruske prijedloge o Ukrajini, a kijevski režim dobro zna šta treba da uradi, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je ocijenio da Rusija vidi dualizam u stavu američkog predsjednika Donalda Trampa o ukrajinskom sukobu.

- S jedne strane, oni isporučuju oružje Ukrajini, iako predsjednik Tramp kaže: "Ne znamo kome isporučujemo, isporučujemo NATO-u, a sve ostalo nas se ne tiče" - istakao je Peskov.

On je dodao da, s druge strane, SAD iskreno izražavaju spremnost da pomognu u postizanju mirnog rješenja sukoba, prenosi Srna.

- U tom pogledu, naravno, to nam se dopada i spremni smo da to podržimo - rekao je Peskov, dodajući da Rusija održava kanale dijaloga sa američkim pregovaračima o ukrajinskom rješenju.