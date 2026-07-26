Orlić za ATV: Zvanično je dvoje planinara poginulo dok se za troje još uvijek traga

Zvanično je poginulo dvoje planinara dok se za troje još uvijek traga, rekao je Ivan Orlić, ambasador BiH u Rusiji.

"Ruski komitet za istrage, koji je nadležan za ovu situaciju je zvanično obavijestio da su Nermin Talam (1982) i Almir Krivdić (1963) poginuli na Elbrusu. Potraga se još vodi još uvijek za Okanović Almom, Okanović Denisom i Melihom Čaušević", rekao Ivan Orlić, ambasador BiH u Rusiji.

Preživjeli su i u bolnici su u zadovoljavajućem zdravstvenom stanju Kemal Vidimlić i Adilović Haris.

Planinaru su 25.07. u 1 sat poslije ponoći krenuli u osvajanje vrha Elbrusa, nakon čega se istog dana oko 21: 45 prema tvrdnjama Ruskog komiteta za istrage Kemal Vidimlić pojavio na jednoj od usputnih stanica i obavijestio da su se poginuli planinari loše osjećali te je zatražio pomoć.

BiH Ambasada Rusije u BiH: Saučešće porodicama poginulih planinara

Orlić poručuje da će u najkraćem roku obaviti sve diplomatske i tehničke aktivnosti vezane za brigu o preživjelima kao i o tijelima smrtno stradalih.

"Potraga je obustavljena privremeno zbog izrazito loših vremenskih uslova, vjeruje se da će to biti moguće sutra dovršiti. Zvanično je dvoje poginulih i troje za kojima se traga", naglašava Orlić.