Hercegovački alpinisti za ATV: Odluka o povratku pokazala se presudnom

Hercegovačka ekspedicija koja je krenula u uspon na Elbrus odustala je od osvajanja vrha zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova. Samo nekoliko časova kasnije, po dolasku u Gruziju, saznali su tragičnu vijest o stradanju planinara iz Zenice sa kojima su se sreli na planini.

Ekspedicija iz Hercegovine se 14.7. uputila sa ciljem penjanja Kazbeka (5054 mnv ), u Gruziji i Elbrusa (5642 mnv ), u Rusiji.

Nakon uspješnog uspona na Kazbek prelaze u Rusiju sa krajnjim ciljem najvišeg vrha Evrope.

Zamisao je bila da 23.7. pristupe do doma na visini 4040mnv. Međutim, zbog loših vremenskih uslova, taj dan nije bio dozvoljen pristup toj visini, kako su alpinisti potvrdili za ATV.

Naredni dan, 24.7. pristupaju visini 4040mnv.

Svi penjači u grupi su se dobro osjećali na toj visini zahvaljujući prethodno dosegnutoj na Kazbeku.

Prilikom dolaska na visinu od 3800mnv, susreću se sa grupom iz Bosne, iz Zenice. Prijatna riječ zemljaka se pretvorila u razgovor pun smijeha. Njihov plan je poći na završni uspon istu noć u 1 sat poslije ponoći. Obostrane riječi uspješnog i srećnog uspona.

Hercegovačka ekspedicija odučuje tu noć, 24.7. krenuti na završni uspon. Polazak je planiran za 22.00 pošto od lokalnog vodiča saznaju da se od 6.00 ujutru vremenski uslovi pogoršavaju.

Hercegovačka ekspedicija kreće u 22.00. Temperatura je niska i vjetar prisutan. Kako se doseže visina, temperatura postaje niža, a vjetar jači. Ekipa se osjeća dobro i penje i brže od predviđenog.

Dolaskom do 5000mnv ispred njih je jedna veća grupa alpinista koja im usporava kretanje.

Vremenski uslovi se pogoršavaju. Magla biva gušća, a jačina vjetra do 70km/h. Krećući se po tim uslovima, dolaze do 5400mnv prije 6h i jednoglasno odlučuju da se vrate zbog sve lošijih vremenskih uslova koji se velikom brzinom mijenjaju.

Spuštaju se bezbjedno do doma na 4040mnv, pakuju stvari i obavljaju silazak u Terskol.

Napuštaju Rusiju i u jutarnjim satima, u Gruziji, saznaju vijest o tragičnom stradanju ekipe iz Zenice, potvrdili su hercegovački alpinisti za ATV.