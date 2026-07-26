Logo

„Morski kanibal“ je stigao: Naučnici upozoravaju na opasnost

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 15:35

Komentari:

0
Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физичких и хемијских својстава, које су у међусобној вези. Море је велико тијело морске воде које је дијелом или у потпуности окружено копном.
Foto: pexels/Ray Bilcliff

Inavazivna vrsta meduze „Mnemiopsis leidyi“, organizam sličan meduzi koji nema vatrene ćelije, agresivno se širi Baltičkim morem i ugrožava lokalni ekosistem. U Evropu je stigla osamdesetih godina prošlog vijeka u balastnoj vodi brodova sa atlantske obale Amerike, prvo u Crnom moru, gdje je brzo postala dominantan organizam.

Na vrhuncu invazije 1988. godine, gustina populacije je dostigla 400 jedinki po kubnom metru, ali je potom počela da opada jer je ribaj konzumirao ogromne količine zooplanktona, svog glavnog izvora hrane. Iako brojnost u Baltiku još uvijek nije toliko visoka, najnovija istraživanja pokazuju da se njegovo širenje ubrzava, što je vjerovatno olakšano i širenjem zona sa nedostatkom kiseonika, piše Euronews .

Kanibalizam kao strategija preživljavanja

Ovaj beskičmenjak, poznat i kao „morski kanibal“, sposoban je za bioluminiscenciju, što znači da svjetli u mraku, i predstavlja ozbiljnu prijetnju ribarstvu. Vrste poput papaline i sardine su posebno ugrožene jer se hrani njihovim jajima i larvama, što direktno smanjuje buduće riblje zalihe.

морска корњача

Region

Morske kornjače izujedale kupače u Hrvatskoj, među njima i dijete: Ljekari izdali upozorenje

Studije su potvrdile da „Mnemiopsis leidyi“ konzumira ogromne količine zooplanktona, čime uskraćuje hranu mnogim drugim morskim organizmima i narušava prirodnu ravnotežu. Vrsta je takođe razvila specifičnu strategiju preživljavanja. Kada ponestane hrane, odrasle jedinke mogu da jedu sopstvene larve, koje služe kao dodatni izvor energije.

Ovaj kanibalizam omogućava vrsti da preživi u veoma nepovoljnim uslovima. Međutim, najbolje uspjeva u plitkim, toplim, hranljivim materijama bogatim priobalnim vodama. U novim ekosistemima često nema prirodnih neprijatelja koji bi kontrolisali njenu populaciju.

Ograničena uloga prirodnih predatora

U Baltiku je situacija donekle drugačija. Studija objavljena u januaru 2026. u časopisu „Journal of Plankton Research“ pokazala je da bi trobodi gnjurac („Gasterosteus aculeatus“), autohtona baltička vrsta, mogao biti prirodni neprijatelj rebraste ribe jer se hrani njenim larvama.

Međutim, nedavna zapažanja otkrivaju da povećana hipoksija - pad nivoa kiseonika u vodi koji stvara takozvane „mrtve zone“ - ograničava aktivnost gregorijanaca i smanjuje njihov lov. To znači da uspjeh ovog invazivnog beskičmenjaka zavisi ne samo od porasta temperature mora usljed klimatskih promjena, već i od postepenog gubitka staništa pogodnih za njegove prirodne neprijatelje.

Саламина Грчка

Svijet

Idete u Grčku na more? Obratite pažnju, carinicu su u štrajku

Paradoksalno, klimatske promjene takođe doprinose smanjenju saliniteta Baltičkog mora, što ne odgovara u potpunosti vrsti „Mnemiopsis leidyi“ jer ona preferira vodu sa nešto većim salinitetom. Zbog složenosti ovih procesa, naučnicima ostaje izazov da predvide buduće promjene.

Ekosistem pod pritiskom

Pojava „morskog kanibala“ je samo jedan od signala da je ekosistem Baltičkog mora pod velikim pritiskom. Posljednjih godina naučnici su zabilježili širenje zona bez kiseonika, bilježe fluktuacije nivoa mora i sve češće pojave povezane sa klimatskim promjenama. Ovi procesi utiču na životne uslove autohtonih vrsta i mogu olakšati širenje stranih organizama koji su bolje prilagođeni novim okolnostima.

Međutim, nisu sve strane vrste nužno prijetnja. Neke se postepeno integrišu u lokalnu mrežu, a neke čak mogu povećati biodiverzitet. Primjer je američki rak, koji je postao važan izvor hrane za bakalar, list i ptice močvarice.

Još jedan primjer je pješčana školjka („Mya arenaria“), koja se duboko ukopava u sediment na dnu, čime pomaže u njegovom olabavljanju i poboljšanju snabdevanja kiseonikom. Baltičko more stoga ostaje dinamičan i osjetljiv ekosistem u kome su prirodni procesi sve više isprepleteni sa posljedicama ljudskih aktivnosti i globalnih klimatskih promjena.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

More

okean

nauka

naučnici

Opasnost

Morski kanibal

Komentari (0)

Pročitajte više

Алармантни подаци: У Хрватској се од почетка љетне сезоне утопило 16 особа

Region

Alarmantni podaci: U Hrvatskoj se od početka ljetne sezone utopilo 16 osoba

2 d

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Region

Užas u Hrvatskoj: U moru pronađeno tijelo, oglasila se policija

2 d

0
Камион слетио у море код Пуле.

Region

Kamion sletio u more, prava sreća da niko nije stradao

2 d

0
Аралско море полако нестаје

Svijet

Aralsko more polako nestaje

1 d

0

Više iz rubrike

планета Земља

Nauka i tehnologija

U nedjelju je najkraći dan u godini, evo i zašto

19 h

1
Маск у Давосу

Nauka i tehnologija

Ilon Mask: "Za 10 godina ljudi više neće morati da rade, posao će biti izbor"

1 d

1
Свемир (или васиона, космос) представља цјелокупност постојеће материје, енергије, простора и времена. То је огромна, према савременим сазнањима практично бесконачна мрежа небеских тијела, гасова, прашине и тамне материје.

Nauka i tehnologija

Otkriven prvi mogući egzomjesec van Sunčevog sistema koji kruži oko mrtve zvijezde

1 d

0
Научници открили на који начин птице "компонују" своје пјесме

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili na koji način ptice "komponuju" svoje pjesme

1 d

0

  • Najnovije

17

31

Dodik: Garavice - jedno od najduže skrivanih i prećutkivanih srpskih stratišta

17

28

Planinarski savez Srpske izrazio saučešće porodicama poginulih zeničkih planinara

17

27

Tramp obustavio bombardovanje Irana

17

09

Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama stradalih planinara

17

07

Jelena se 2018. popela na Elbrus: Ko kaže da se ne plaši, nije iskren

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima