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U nedjelju je najkraći dan u godini, evo i zašto

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 21:51

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планета Земља
Foto: Pexel/ Zelch Csaba

Zemlja će se u nedjelju, 26. jula, oko svoje ose okrenuti nešto brže nego inače, zbog čega bi to trebalo da bude najkraći dan u 2026. godini. Razlika će biti toliko mala da je ljudi neće moći primijetiti bez izuzetno preciznih atomskih satova.

Prema najnovijim podacima i predviđanjima Međunarodne službe za rotaciju Zemlje i referentne sisteme, dan bi mogao trajati oko 0,65 milisekundi kraće od uobičajena 24 časa.

Iako će Zemlja ponovo završiti rotaciju nešto brže, naučnici smatraju da je period njenog neuobičajenog ubrzavanja vjerovatno dostigao vrhunac, te da se planeta sada postepeno usporava.

Trend od 2020. godine

Kako piše „Juronjuz“, trend kraćih dana postao je posebno izražen 2020. godine, kada je zabilježeno čak 28 najkraćih dana od početka mjerenja atomskim satovima.

Najkraći dan te godine bio je 19. jula, kada je rotacija završena 1,46 milisekundi prije isteka 24 časa.

Tokom narednih godina nastavili su da se bilježe izuzetno kratki dani. Prošlogodišnji najkraći dan zabilježen je 10. jula 2025. godine, kada je trajao oko 1,37 milisekundi kraće od standardnih 86.400 sekundi.

Ovogodišnji najkraći dan trebalo bi tako da bude približno 0,72 milisekunde duži od prošlogodišnjeg rekorda.

Zašto se brzina Zemljine rotacije mijenja?

Na brzinu rotacije utiče niz prirodnih i astronomskih faktora, među kojima su položaj i gravitaciono djelovanje Mjeseca, plimne sile, kretanja u tečnoj Zemljinoj jezgri, te promjene u atmosferi i okeanima.

Važnu ulogu imaju i klimatske promjene. Otapanjem polarnog leda velike količine vode premještaju se prema drugim dijelovima planete, čime se mijenja raspodjela Zemljine mase i neznatno usporava njena rotacija.

Promjene od nekoliko djelića milisekunde ne utiču na svakodnevni život, ali su važne za tehnologije koje zavise od izuzetno preciznog mjerenja vremena, poput globalnog sistema pozicioniranja (GPS), satelitskih komunikacija i računarskih mreža.

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