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Regata "Lađom niz Unu" okupila oko 800 ljudi iz Srpske

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 21:55

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Регата Уна 25.7.2026.
Foto: Srna

Regata "Lađom niz Unu", koja je ove godine okupila oko 800 ljudi iz Republike Srpske i zemalja regiona, završena je večeras dolaskom učesnika na gradsku plažu Ada u Novom Gradu.

Direktor Turističke organizacije Novi Grad Nebojša Todić rekao su na vodi bila 84 čamca te kanui i lađe.

Prema njegovim riječima, manifestacija je protekla bez problema.

Načelnik opštine Miroslav Drljača rekao je da regata u Novom Gradu iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja rijeke Une i prirodnih ljepota.

"Una regata" dio je programa Petrovdanskih dana, koji se održavaju povodom Dana opštine - Petrovdana, prenosi Srna.

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Tagovi :

Lađom niz Unu

Regata

Novi Grad

rafting

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