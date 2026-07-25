Regata "Lađom niz Unu" okupila oko 800 ljudi iz Srpske

Regata "Lađom niz Unu", koja je ove godine okupila oko 800 ljudi iz Republike Srpske i zemalja regiona, završena je večeras dolaskom učesnika na gradsku plažu Ada u Novom Gradu.

Direktor Turističke organizacije Novi Grad Nebojša Todić rekao su na vodi bila 84 čamca te kanui i lađe.

Prema njegovim riječima, manifestacija je protekla bez problema.

Načelnik opštine Miroslav Drljača rekao je da regata u Novom Gradu iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja rijeke Une i prirodnih ljepota.

"Una regata" dio je programa Petrovdanskih dana, koji se održavaju povodom Dana opštine - Petrovdana, prenosi Srna.