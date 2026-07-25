Manastir Osovica mjesto molitve i zajedništva

Na praznik Presvete Bogorodice Trojeručice, molitva i litija ispunili su svetinju koja već vijekovima čuva sjećanje, stradanje i nadu srpskog naroda. U sabornoj crkvi čuva se jedna od najvećih srpskih svetinja – ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, dar manastira Hilandar.

„Ono što nas posebno raduje, uz veliko prisustvo našeg vjerujućeg naroda – što je dokaz da Bogorodica čini čuda i da se neprestano brine o svom narodu. Hvala bogu mi to ovdje najbolje osjetimo, jer otkad nam je došla ikona presvete Bogorodice – sve nam je bolje sve nam je ljepše i sve nam je blagoslovenije“, kazao je Iguman manastira Osovica, arhimandrit Teofil Dimitrić.

Centralni dio proslave bila je Sveta arhijerejska liturgija koju je služio Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem, nakon čega je uslijedila litija oko hrama.

„Ovaj narod ima šanse da opstane i ostane na ovim prostora isključivo zato što je posvećen vjeri i treba još više da se posveti. Mi nemamo ni oružane snage, nemamo ni bilo šta čime bi mogli da se suprotstavimo onima koji su naši neprijatelji – osim vjere koja proizvodi volju, a volja proizvodi karakter i u tome treba da budemo okupljeni. Ovo su divno provedeni trenuci“, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik.

Liturgija, litija i zajednička molitva još jednom su pokazali koliko je ova svetinja važna za vjernike širom Republike Srpske. Dok vijekovi prolaze, manastir Osovica ostaje mjesto okupljanja, molitve i nade.

A evo šta su poručili i vjernici koji su se danas sabrali u Manastiru Osovica:

„Poseban osjećaj, posebna toplina, pogotovo kad je u sabranju ovoliko ljudi u molitvi i osjeti se posebna radost molitve i ispunjenost“.

„Ovo je veliko svetilište i to se osjeti kad se dođe i kad sam u prilici dođem“.

„Jedan veliki praznik za našu vjeru i za naš narod. Dolazimo često, ja nisam bio tu godina, ali sad mi je nešto ovo novo sve i sretan sam s tim“.

Manastir Osovica jedna je od najvećih pravoslavnih svetinja u Republici Srpskoj. Iako nisu sačuvani značajniji pisani tragovi, istoričari pretpostavljaju da je ovo ktitorsko d jelo kralja Stefana Dragutina Nemanjića. Od svog nastanka u 14. vijeku, manastir je više puta rušen i obnavljan, dijeleći sudbinu srpskog naroda.