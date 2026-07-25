Imperija se urušava odlaskom Ronalda?

Kristijano Ronaldo je nakon eliminacije Portugala od Španije potvrdio da se neće pojaviti na još jednom Svjetskom prvenstvu. Nije objavio potpuno povlačenje iz međunarodnog fudbala, ostavljajući otvorenom mogućnost daljnjih nastupa pod vodstvom novog selektora Žorža Žesusa.

Sportska tranzicija će biti teška. Ronaldo je najbolji strijelac u istoriji reprezentacije i prvi igrač koji je postigao gol na šest svjetskih prvenstava.

Predstavljao je Portugal više od dvije decenije. Ipak, njegov konačni odlazak takođe prijeti pažnji, prihodima od sponzorstava i globalnom dosegu koji su ga pratili svugd‌je.

Kristijano Ronaldo

"Možda je malo preoštro reći, ali iz perspektive brenda, Ronaldo je neuporedivo veći od cijele portugalske reprezentacije i bezbroj drugih zajedno", rekao je marketinški stručnjak Danijel Sa za novinsku agenciju Lusa.

Ronaldova vrijednost za Portugalski fudbalski savez ide daleko izvan samih nastupa na utakmicama.

Njegov ogroman međunarodni profil pomogao je Portugalu da privuče sponzore, osigura komercijalne ugovore i generira interes na tržištima daleko od evropskog fudbala, piše MARCA.

Kristijano Ronaldo

Milioni navijača koji prate svaki Ronaldov potez postali su i publika za nacionalni tim. Sa vjeruje da će pravi obim te zavisnosti postati očigledan tek nakon što napadač Al-Nasra ode.

- Ne pravim sportsku analizu, već analizu brenda. Biće tragedija kada on ode, jer ljudi još uvijek ne shvataju medijsku pažnju koja će biti izgubljena. On je taj koji ih tjera da potpišu brojne ugovore i zarađuju mnogo novca - rekao je Sa.

Izazov portugalskog saveza je stoga prodati novi kolektivni identitet, umjesto da traži jednog igrača koji će postati sljedeći Ronaldo.

(Avaz)